З Росії на Донбас вдерлися кілька армійських колон, - військові

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Окупанти стріляють без розбору, атакуючи і військових, і цивільні території

З території Росії, упродовж лише цього тижня вдерлися одразу кілька величезних армійських колон.

Про це повідомляє ТСН.

Зазначається, що тільки надвечір вівторка, з боку селища Гукове, через Краснопартизанськ, колишню шахту «Богучарську» та шахту «Майську» пройшла надзвичайно довга колона.

«Стягнули багато техніки – САУ, танки, БТР, БМП. Також у нашому напрямку працював «Град», - сказав морський піхотинець з позивним «Фокс».

Проти наших військових на Приазов'ї стоїть ворожий так званий «9-й полк морської піхоти». Військові кажуть, починаючи від минулої неділі дуже багато з них ватажки бойовиків перекинули саме під Авдіївку. Відчуваючи серйозну нестачу бійців на цій ділянці фронту, вочевидь, бойовики на упередження масовано використовують артилерію, міномети та танки. Стріляють вони без розбору, атакуючи і військових, і цивільні території.

Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики.Вперше за декілька місяців ворог застосував «Гради» для обстрілів житлових кварталів.

Як повідомлялося, за минулу добу внаслідок бойових дій загинуло двоє українських військовослужбовців, 14 бійців отримали поранення, шестеро бойові травмування.

Як повідомлялося, з Авдіївки, яку обстрілюють проросійські терористи, евакуювали 190 людей.

Нагадаємо, ремонтні бригади в Авдіївці розпочали відновлення пошкоджених будинків.

Як повідомив сьогодні вранці штаб АТО, загалом минулої доби на Донбасі зафіксовано 67 обстрілів. На жаль, двоє наших військових загинули, десять – поранено та четверо – травмовано. Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстрілювати Авдіївку з важкого озброєння, використовуючи РСЗВ БМ-21 Град, 152- та 122-міліметрову артилерію, танки.

Вже п'яту добу Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті немає світла, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.