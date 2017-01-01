У Хабаровську шукають «провокаторів», які закликають їхати воювати в Україну
- Вчора, 18:47
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В РФ заявляють, що нікого на Донбас не відправляютьУ російському Хабаровську невідомі від імені крайового військкомату поширюють оголошення про набір добровольців для відправлення на війну проти України. Про це повідомляється на hab.kp.ru.
Кілька оголошень невідомі розклеїли прямо в центрі Хабаровська. Текст приблизно такий:
«Бажаючим вступити на службу в армію просимо звернутися за адресою.... Тут проводиться відбір на контрактну службу до лав ВМ РФ. Контрактним, які хотіли б допомогти своїм одноплемінникам - російськомовному населенню Донбаса позбутися присутності там фашістов-бандерівців, буде надано сприяння і необхідна допомога. Зарплата гідна».
Все це за підписом нібито крайового військкома. Кореспондент hab.kp.ru зв'язався з головним військовим комісаром Хабаровського краю Миколою Глініним, і попросив прокоментувати інформацію.
«Так, я бачив ці оголошення, мені про них і розповідали, і показували. Одне з таких оголошень було на ТЮГу. Я спростовую ту інформацію, яка там написана, - каже Микола Глінін. - Насправді ми такої роботи не ведемо. Нікого на Донбас не відправляємо. Нікого не вмовляємо, щоб туди їхали. Це справа суто добровільна».
Він додав, що військкомати в РФ займаються тільки набором людей контрактників. Та оформленням документів для служби за контрактом у військах східного військового округу.
«А набором займається пункт, який знаходиться за адресою Серишева, 3. Так що інформація в листівці - це дурість. Якась не зовсім здорова людина цим займається і прикривається крайовим військкоматом», - пояснив він.
Раніше повідомлялося, що у РФ вже відкрито набирають контрактників на війну проти України.
Нагадаємо, вже 5 діб Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан.
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Також Путін назвав свої причини обстрілу Авдіївки.