У Хабаровську шукають «провокаторів», які закликають їхати воювати в Україну

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В РФ заявляють, що нікого на Донбас не відправляють

У російському Хабаровську невідомі від імені крайового військкомату поширюють оголошення про набір добровольців для відправлення на війну проти України. Про це повідомляється на hab.kp.ru.

Кілька оголошень невідомі розклеїли прямо в центрі Хабаровська. Текст приблизно такий:

«Бажаючим вступити на службу в армію просимо звернутися за адресою.... Тут проводиться відбір на контрактну службу до лав ВМ РФ. Контрактним, які хотіли б допомогти своїм одноплемінникам - російськомовному населенню Донбаса позбутися присутності там фашістов-бандерівців, буде надано сприяння і необхідна допомога. Зарплата гідна».

Все це за підписом нібито крайового військкома. Кореспондент hab.kp.ru зв'язався з головним військовим комісаром Хабаровського краю Миколою Глініним, і попросив прокоментувати інформацію.

«Так, я бачив ці оголошення, мені про них і розповідали, і показували. Одне з таких оголошень було на ТЮГу. Я спростовую ту інформацію, яка там написана, - каже Микола Глінін. - Насправді ми такої роботи не ведемо. Нікого на Донбас не відправляємо. Нікого не вмовляємо, щоб туди їхали. Це справа суто добровільна».

Він додав, що військкомати в РФ займаються тільки набором людей контрактників. Та оформленням документів для служби за контрактом у військах східного військового округу.

«А набором займається пункт, який знаходиться за адресою Серишева, 3. Так що інформація в листівці - це дурість. Якась не зовсім здорова людина цим займається і прикривається крайовим військкоматом», - пояснив він.

Раніше повідомлялося, що у РФ вже відкрито набирають контрактників на війну проти України.

Нагадаємо, вже 5 діб Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан.

З перших днів активізації обстрілів відбувається перекидання російських найманців до Донецька.

Також Путін назвав свої причини обстрілу Авдіївки.