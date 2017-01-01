Обстріл польського консульства. Медведчук засудив Клімкіна, який натякає на провокацію Росії

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Обстріляна будівля Генконсульства Польщі в Луцьку

Медведчук переконаний, що українсько-польські відносини підірвала безкарність радикалів

Безкарність екстремістів, які нападають на телеканали, офіси громадських організацій і громили відділення російських банків, дозволяє їм здійснювати нові «подвиги», вважає Віктор Медведчук. Так він прокоментував обстріл Генконсульства Республіки Польща в Луцьку в ніч на 29 березня.

При цьому заява глави українського МЗС, в якій Павло Клімкін говорить про таємничу зовнішню силу, яка інспірує польсько-українські конфлікти, Медведчук вважає маніпуляцією, а звинувачення Клімкіна - голослівними.

«Це далеко не перша заява пана Клімкіна, в якій він натякає на якусь таємничу зовнішню силу, яка інспірує польсько-українські конфлікти. Не так давно, коментуючи осквернення пам'ятників полякам в селі Підкамінь Львівської області, Клімкін заявив, що це «відомий почерк третьої сторони». Глава українського МЗС намагається нав'язати громадськості думку, що Київ докладає всіх зусиль для зміцнення дружніх відносин з Варшавою, але підступи «третьої сторони» зводять нанівець всі старання. Такі голослівні звинувачення інакше як маніпуляціями і не назвеш», - підкреслив Медведчук.

При цьому, нагадує він, глава зовнішньополітичного відомства замовчує те, що в квітні 2015 року Верховна Рада прийняла закон про героїзацію ОУН-УПА.

«Закон, образливий для Польщі, яка до сих пір оплакує жертв Волинської різанини, в Варшаві сприйняли як ляпас, адже він був проголосований одразу після виступу у Верховній Раді польського президента Броніслава Коморовського. Саме це рішення підірвало дружні відносини Києва і Польщі, яка була найпослідовнішим євроадвокатом і лобістом інтересів України в Євросоюзі», - впевнений лідер «Українського вибору - Права народу».

Крім того, Медведчук вважає, що главі МЗС не завадило б згадати, що всі «вольності» українських ура-патріотів і радикалів: від нападів на телеканали і офіси громадських організацій до погромів російських банків - залишалися і залишаються безкарними.

«Це надихає екстремістів на все нові і нові «подвиги», які цілком прогнозовано переростають в терористичні акції. І в Європі вже розуміють це. Генконсульства Польщі в Києві, Харкові, Одесі та Вінниці, які закрилися, - найкраще тому підтвердження», - підсумував Медведчук.

Нагадаємо, Медведчук представляв українську сторону в Консультаційному комітеті президентів України і Республіки Польща (представником Польщі був Марек Сівець - глава Бюро національної безпеки).

У 2003 році Леонід Кучма і Олександр Квасьнєвський прийняли спільну заяву «Про примирення в 60-ту річницю трагічних подій на Волині», яку озвучили під час церемонії відкриття на Волині, в селі Павлівка (стара назва - Порицьк), пам'ятника українсько-польському примиренню «Пам'ять - Скорбота - Єднання». «Нехай прощення - дароване й отримане - розіллється, немов цілющий бальзам, у кожному серці» - ці слова почули і прийняли десятки мільйонів українців і поляків.

Як повідомлялося, 29 березня вночі невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку. На щастя, ніхто не постраждав.

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