Організатори Євробачення прокоментували введення санкцій проти України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Учасниця Євробачення від Росії Юлія Самойлова

У випадку порушення правил Євробачення – можуть розглядати «певні заходи» щодо порушника, зазначили у Європейській мовній спілці

В Європейській мовній спілці (ЕВU) прокоментували інформацію про те, що Україну можуть тимчасово виключити з конкурсу через заборону виступати учасниці від Росії.

Виданню Deutsche Welle підтвердили пряму мову Інгрід Дельтенре, наведену в швейцарському таблоїді Blick, щодо участі представниці Росії в конкурсі Євробачення, який пройде у Києві.

Однак у ЕВU зауважили, що не можуть відповідати за інші висновки газети, зокрема за інформацію про те, що Спілка нібито вже розглядає можливість санкцій щодо України – аж до виключення її з учасників Євробачення.

«Ми напружено працюємо над тим, щоб усі 43 учасники Євробачення змогли виступити на конкурсі цього року»,

– заявили у ЕВU.

Однак в організації відзначили, що у випадку порушення правил конкурсу – можуть розглядати «певні заходи» щодо порушника.

Раніше на сайті швейцарської бульварної газети Blick опублікували статтю, в якій зазначається, що Європейська мовна спілка розглядає введення санкції проти України через дії СБУ стосовно росіянки Юлії Самойлової.

Нагадаємо, Служба безпеки заборонила в’їзд російській співачці Юлії Самойловій терміном на три роки.

Організатори конкурсу заявили про розчарування рішенням СБУ.

У свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що заміну Самойловій не шукатимуть, а також висловив сподівання, що виконавицю все-таки пустять в Україну.

Європейський мовний союз пропонував організувати пряму трансляцію виступу російської співачки Юлії Самойлової для показу на пісенному конкурсі «Євробачення-2017» у Києві.

Віце-прем'єр-міністр із гуманітарних питань В’ячеслав Кириленко натомість заявив, що показ виступу російської співачки Юлії Самойлової на «Євробаченні-2017» порушуватиме українське законодавство.

Російський «Первый канал» відхилив пропозицію Європейської мовної спілки про організацію дистанційного виступу Самойлової.

Самойловій заборонено в'їзд до України через її відвідини окупованого Криму. Вона виступала на фестивалі «Світ спорту і добра», який проходив на анексованому півострові в 2015 році.