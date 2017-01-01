Пашинський просить Луценка оприлюднити відео очної ставки у справі з пострілом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Пашинський

Враховуючи істерію, яку роздмухують проплачені ЗМІ соратників Януковича, змушений просити Генпрокурора про оприлюднення фрагментів резонансного відеодопиту – Пашинський

Народний депутат Сергій Пашинський звернувся до генерального прокурора України Юрія Луценка із проханням оприлюднити частину відеодопиту очної ставки, яка відбулась у п’ятницю, 13 січня. Про це повідомив сам Пашинський на своїй сторінці у Facebook.

«Я не прихильник розголошення таємниці слідства. Слідча група повинна працювати спокійно та не зазнавати тиску. Але враховуючи істерію, яку роздувають проплачені ЗМІ соратників Януковича, змушений просити генпрокурора про оприлюднення фрагментів резонансного відеодопиту очної ставки, яка відбулася минулої п'ятниці», – написав Пашинський.

Він назвав заяви В'ячеслава Хімікуса про доведення вини народного депутата у інциденті популістськими і вчиненими з порушенням вимог Кримінального кодексу України.

«Наполягаю на об’єктивному та неупередженому розслідуванні кримінального провадження», – зазначив народний депутат.

Зазначимо, раніше стало відомо, що народний депутат від «Народного фронту» Сергій Пашинський не буде перешкоджати тому, щоб з нього зняли депутатську недоторканність, якщо цього у рамках слідства вимагатиме прокуратура.

Крім того, Пашинський надав клопотання про те, щоб його нападнику В'ячеславу Хімікусу надали охорону. Він зазначив, що наразі адвокат його нападника контролюється прибічниками екс-президента Віктора Януковича на чолі з Андрієм Портновим. За його словами, адвокат не має наміру захищати родину Хімікуса, а просто хоче перетворити це слідство на піар проти Пашинського.

Нагадаємо, ввечері 31 грудня в одному з сіл Васильківщини між місцевим жителем та народним депутатом Сергієм Пашинським стався інцидент, унаслідок якого нардеп застосував вогнепальну зброю.

Національна поліція кваліфікувала напад на депутата Верховної Ради (фракція «Народний фронт») Сергія Пашинського за ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Кримінальне провадження розслідує Київська обласна прокуратура.