Попередньо встановлено особу смертника в петербурзькому метрополітені

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Місце трагедії

Згідно з першими висновками, смертник стояв недалеко від дверей, ближче до середини вагона

За попередніми даними, вибуховий пристрій в метро Санкт-Петербурга привів в дію терорист-смертник.

Про це повідомляє «ТАСС» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

«Судячи з характеру тілесних ушкоджень, діяв смертник. Вибуховий пристрій був прикріплений у нього на тілі, або знаходився в рюкзаку, або він тримав його навіть в руках, але на рівні живота. Про це свідчить і той факт, що у всіх, хто знаходився поблизу, характерні пошкодження саме в області живота», - сказало джерело.

На місці вибуху виявлено багато фрагментів останків загиблих, не тільки ймовірного терориста.

«Його особистість попередньо встановлена. Він дійсно уродженець Середньої Азії і мав зв'язки з сирійськими бойовиками», - повідомили в правоохоронних органах Росії.

Згідно з першими висновками, смертник стояв недалеко від дверей, ближче до середини вагона.

«У центрі вагона знайшли його руку з проводами, які відправлені на експертизу», - сказало джерело.

При цьому джерело додало, що вибуховий пристрій, приведений в дію в метро в Санкт-Петербурзі, був аналогічно тому, який знешкодили на станції «Площа повстання».

За його словами, потужність саморобного вибухового пристрою склала 200-300 г в тротиловому еквіваленті. Бомба була начинена вражаючими елементами - металевими кульками і гайками.

У той же час співрозмовник агентства додав, що в ході експертизи буде встановлено, чи знаходився вибуховий пристрій в вогнегаснику, подібно виявленому на «Площі повстання».

«Від нього (вогнегасника – ред.) залишилися тільки уламки. Але тип начинки такий же», - пояснило джерело.

Нагадаємо, в понеділок у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут».

Кількість загиблих під час теракту, за останніми даними, становить 11 осіб, ще 45 людей госпіталізовано.Четверо людей перебувають у вкрай важкому стані.

ЗМІ оприлюднили фото молодика, ймовірного виконавця теракту в метро у Санкт-Петербурзі.

Другий підозрюваний у вчиненні теракту добровільно прийшов у поліцію.

В понеділок ввечері метро Санкт-Петербурга частково відновило роботу.

Українців серед загиблих у метро немає.

МЗС України також повідомили номера телефонів консульства у Петербурзі, куди цілодобово можна звертатися по інформацію.

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