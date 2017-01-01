Скотленд-Ярд: поліція здійснила близько 50 пострілів по терористах в Лондоні

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Поліція під час теракту в Лондоні

Представник Скотленд-Ярду розповів про дії поліції під час теракту в столиці Британії

У Лондоні нові подробиці про дії поліції проти терористів оприлюднив представник Скотленд-Ярду: підтверджено, що всі троє терористів мали при собі «пояси смертників», однак у них не було вибухівки.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Ймовірною метою нападників було сіяння масової паніки і розгубленості.

За словами представника Скотленд-Ярду, стрілянину по злочинцям вели вісім поліцейських. Вони зробили близько 50 пострілів по терористах, убивши всіх трьох. Під час стрільби був випадково поранений один перехожий, його поранення, на щастя, не є тяжкими, зазначив представник поліції.

Підтверджена смерть семи осіб, 48 отримали поранення, багато хто з них залишаються в лікарні, дехто з «надзвичайно важкими пораненнями». Таких, за останніми даними, 21 людина.

Фахівці стверджують, що 50 пострілів з боку поліцейських, які навчені вражати цілі з першого пострілу, – це вражаючий показник. Така інтенсивна стрілянина, мабуть, пояснюється тим, що поліцейські побоювалися, що поранені терористи приведуть у дію вибухівку.

Що стосується можливих організаторів або причетних до планування теракту, то представник поліції заявив, що досі немає свідчень причетності до теракту кого-небудь ще, крім трьох убитих.

Як повідомляв «Главком», вечері 3 червня підозрювані на вантажівці в'їхали у групу пішоходів на Лондонському мосту, потім нападники у сусідньому районі «Боро Маркет» з ножами атакували людей у ресторанах. Шпиталізовано 48 людей. Силовики вбили трьох нападників у суботу, а в неділю затримали більше 10 підозрюваних у вчиненні кривавого злочину. Поліція кваліфікувала напад як терористичний акт.

Жодне угруповання наразі не взяло на себе відповідальність за теракт – третій у Великобританії з кінця березня після подібного нападу 22 березня біля парламенту на Вестмінстерському мосту і вибуху під час концерту в Манчестері 22 травня.

Між тим британська влада виконавцями злочину назвала радикальних ісламістів. За даними українського зовнішньополітичного відомства, серед постраждалих внаслідок теракту в Лондоні українців немає.

Президент США Дональд Трамп висловив підтримку Великобританії, запропонувавши допомогу. Американський лідер також вимагає відновити дію свого міграційного указу, яким запроваджується тимчасова заборона на в’їзд до США для громадян шести мусульманських країн.