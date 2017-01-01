Більше 20 шпиталізованих внаслідок теракту в Лондоні перебувають у критичному стані

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Фото: Reuters

Кількість загиблих внаслідок теракту у столиці Британії може зрости

21 із 48 шпиталізованих в результаті вчиненого минулої ночі теракту в британській столиці перебувають у критичному стані. Про це повідомила прес-служба Національної системи охорони здоров'я Великобританії.



«Із 48 осіб, доставлених до лікарень, 36 зараз перебувають у лікарнях Лондона. 21 з них продовжує перебувати в критичному стані», - йдеться в заяві.

Як повідомляв «Главком», вечері 3 червня підозрювані на вантажівці в'їхали у групу пішоходів на Лондонському мосту, потім нападники у сусідньому районі «Боро Маркет» з ножами атакували людей у ресторанах. Шпиталізовано 48 людей. Силовики вбили трьох нападників у суботу, а в неділю затримали більше 10 підозрюваних у вчиненні кривавого злочину. Поліція кваліфікувала напад як терористичний акт.

Жодне угруповання наразі не взяло на себе відповідальність за теракт – третій у Великобританії з кінця березня після подібного нападу 22 березня біля парламенту на Вестмінстерському мосту і вибуху під час концерту в Манчестері 22 травня.

Між тим британська влада виконавцями злочину назвала радикальних ісламістів. За даними українського зовнішньополітичного відомства, серед постраждалих внаслідок теракту в Лондоні українців немає.

Президент США Дональд Трамп висловив підтримку Великобританії, запропонувавши допомогу. Американський лідер також вимагає відновити дію свого міграційного указу, яким запроваджується тимчасова заборона на в’їзд до США для громадян шести мусульманських країн.