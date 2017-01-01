Стало відомо ім'я ймовірного спільника вбивці Вороненкова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Левенець з 2012 року перебував у розшуку за економічні злочини

Вбивця екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова приїхав у Київ не один. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка Олена Лунькова.

За її словами, з кілером був ще один «екс-донбасівець» Ярослав Левенець, позивний «Хантер». Журналістка стверджує, що з 2012 року він перебував у розшуку за економічні злочини. Але «сам себе називав політв'язнем режиму Януковича». При цьому його «амністії» в 2014 році допомагав народний депутат Семен Семенченко.

«Після виходу з СІЗО в 2014 «Хантер» йде воювати до Семенченка в «Донбас». Але минулого року його знову викликають до суду. Запобіжний захід - домашній арешт з браслетом. Семенченко знову за нього заступився», - йдеться у повідомленні Лунькової.

При цьому зараз на сайті «Комітету визволення політв'язнів» Левенець числиться бійцем «Правого сектора». Також зазначено, що він під домашнім арештом.

Нагадаємо, поліція розшукує спільника кілера, який вбив Вороненкова.

Як раніше повідомляв «Главком», у центрі Києва, 23 березня кілер застрелив екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова.

Під час збройного нападу було поранено тілоохоронця Вороненкова. Але поранений чоловік відкрив вогонь на ураження по нападнику. Лікарі чотири години оперували охоронця Вороненкова, його стан оцінювався як важкий. Зараз він співпрацює зі слідством.

Кілер помер у лікарні на операційному столі.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Вороненкова було вбито громадянином України, агентом російських спецслужб, який проник у силові структури України. Кілер, за словами Геращенка, 13 місяців прослужив у Національній гвардії України

Екс-комбат «Донбасу» розповів, як убивця Вороненкова Паршов служив у його батальйоні.

Нагадаємо, в мережі з'явилося відео моменту вбивства Вороненкова.

Мати Паршова заявила, що її син кілька років тому втік до Росії і відтоді не зв'язувався з рідними.

Нагадаємо, у полку «Азов» спростували інформацію про те, що вбивця екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова 28-річний Павло Паршов будь-коли служив у їхніх лавах.

Читайте також «Вбивство «суперсвідка». Як Україна не вберегла Вороненкова»