Поліція розшукує спільника кілера, який вбив Вороненкова

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Вбивство Дениса Вороненкова у Києві

Невідомий призначив зустріч Вороненкову в день вбивства, але потім скасував її

Перед вбивством екс-депутата Російської Думи Дениса Вороненкова йому дзвонила особа, яка ймовірно була поплічник кілера і наразі цей номер вивчається. Про це повідомив народний депутат Антон Геращенко в інтерв’ю виданню «Новая газета».

«Йому хтось подзвонив і запропонував зустрітися в 11-30 ранку (Вороненков був убитий об 11:24 – ред.). Хтось, хто йому дуже важливий. Номер вже отримано, звісно. Все вивчається, але це таємниця слідства. Я припускаю, що йому зателефонував хтось, кого він знав по Росії. Швидше за все, ця людина і була навідником кілера. Щоб ви розуміли, це Паршов не просто йшов по вулиці і думав: «Чи не вбити мені Вороненкова». Це була спланована серйозна операція, з групами прикриття і стеження», - розповів Геращенко.

За його словами, відомо що спільник кілера на машині Daewoo виїхав, коли побачив, що Паршева застрелили.

«Ми його поки не спіймали, але сподіваємося, що зловимо. Обов'язково буде і той, хто навів - це співучасник. Всіх осіб, які причетні до злочину, ми будемо оголошувати в міжнародний розшук через Інтерпол…Ми займаємося його розшуком», - додав Геращенко.

Як раніше повідомляв «Главком», у центрі Києва, 23 березня кілер застрелив екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова.

Під час збройного нападу було поранено тілоохоронця Вороненкова. Але поранений чоловік відкрив вогонь на ураження по нападнику. Лікарі чотири години оперували охоронця Вороненкова, його стан оцінювався як важкий. Зараз він співпрацює зі слідством.

Кілер помер у лікарні на операційному столі.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Вороненкова було вбито громадянином України, агентом російських спецслужб, який проник у силові структури України. Кілер, за словами Геращенка, 13 місяців прослужив у Національній гвардії України

Екс-комбат «Донбасу» розповів, як убивця Вороненкова Паршов служив у його батальйоні.

Нагадаємо, в мережі з'явилося відео моменту вбивства Вороненкова.

Мати Паршова заявила, що її син кілька років тому втік до Росії і відтоді не зв'язувався з рідними.

Нагадаємо, у полку «Азов» спростували інформацію про те, що вбивця екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова 28-річний Павло Паршов будь-коли служив у їхніх лавах.

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