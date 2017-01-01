Піротехніки очистили від боєприпасів чотири населені пункти біля Балаклії

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Боєприпас зі складів Балаклії

Також працівники ДСНС очистили від снарядів три із дев'яти секторів міста Балаклія

Впродовж сьогоднішнього дня у Балаклії та прилеглих населених пунктах працювало дев’ять піротехнічних розрахунків ДСНС. Вони здійснювали роботи з очищення територій від боєприпасів.

Про це звітує прес-служба ДСНС.

Наразі вже очищено три із дев'яти секторів міста Балаклія та чотири населені пункти. Загалом піротехніки ДСНС виконали 146 заявок від громадян щодо виявлення боєприпасів.

«Подальшими пріоритетними завданнями для ДСНС є очищення в найкоротші терміни територій міста та населених пунктів від боєприпасів. Для цього 25 березня буде залучено вже 15 піротехнічних розрахунків. Крім того, здійснюється гасіння пожеж на території Балаклії, що виникають внаслідок попадання вибухонебезпечних предметів», - зазначив перший заступник голови ДСНС Олег Мельчуцький.

Також підрозділи рятувальників забезпечують підвіз води для безперебійної роботи спецтехніки Міноборони.

На місці події наразі працює 390 чоловік особового складу та близько 100 одиниць техніки від ДСНС.

Як повідомили у Міноборони, розмінування у Балаклії триватиме до двох місяців.

Раніше стало відомо, що під завалами будинку знайшли мертву жінку.

Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області пошкоджено 23 будівлі.

Як заявили в Міноборони, що пожежа на складі боєприпасів у Балаклії повністю приборкана.

Раніше повідомлялося, що Євроатлантичний координаційний центр реагування на природні лиха та катастрофи активізував механізм залучення допомоги для гуманітарного розмінування в Балаклії.

Також жителі Балаклії почали повертатися в місто.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Головний військовий прокурор Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею «диверсія» щодо вибухів на військовій базі у Балаклії. Проте народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Дмитро Тимчук вважає, що це зроблено поспішно.

Боєприпаси на складі, де стався вибух, можуть детонувати до чотирьох днів, а це означає, що наблизитись до складів зараз неможливо. Людей евакуюють з району, де стався вибух.

Зона евакуації у районі надзвичайної ситуації становить 10 км. Зранку 23 березня з навколишніх сіл евакуювали близько 20 тисяч людей.

За останніми даними, внаслідок вибухів на складах постраждала 54-річна жінка.

В четвер ввечері інтенсивність вибухів на арсеналі зменшилася.

У п'ятницю, 24 березня, вранці сили інженерно-саперних підрозділів Збройних сил України розпочали розмінування території, прилеглої до майданчиків з озброєнням, та перебувають в готовності до розмінування території складів.

Все про надзвичайну подію у Балаклії читайте у матеріалі Вибух боєприпасів в Балаклії: головні факти надзвичайної події на Харківщині