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Андрій Садовий

Садовий звернувся до організаторів блокади та центральної влади з проханням повернутись до теми переговорів

Мер Львова, лідер Об’єднання «Самопоміч» Андрій Садовий застерігаю президента та прем’єр-міністра від силового розгону блокувальників залізниці на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба «Самопомочі».

«Нічого гіршого, ніж силовий конфлікт між українцями поблизу лінії фронту, уявити зараз собі неможливо. Я наполегливо застерігаю Президента та Прем’єр-міністра навіть не думати про такий варіант», – заявив Садовий, коментуючи інформацію про те, що влада розглядає варіант силового розгону блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу.

Він також звернувся до організаторів блокади та центральної влади з проханням повернутись до теми переговорів. «Вважаю, що такі переговори можливі за відмови з боку влади від будь-яких погроз на адресу активістів. А також визнання всіма сторонами наступних аксіом: єдиною темою для переговорів з російською окупаційною адміністрацією на Донбасі може бути лише питання звільнення українських військовополонених; торгувати з компаніями, які платять данину окупаційній владі – недопустимо; тримати енергетичну безпеку країни в залежності від окупантів – недопустимо. Якщо ми всі погоджуємось з цими тезами, потрібно приймати Закон про визнання реальності – офіційного статусу непідконтрольних територій як «окупованих» з усіма міжнародно-правовими наслідками. Проект в Раді – справа за депутатами», - сказав Садовий.

Він наголосив, що «сьогодні цю політику в інтересах держави реалізовують ветерани АТО на коліях Донбасу не тому, що їм персонально не подобається хтось у владі, а тому, що вони на війні вибороли моральне право, аби вимагати, щоб інші на цій війні, принаймні, не заробляли».

Нагадаємо, народний депутат, екс-голова Донецької ОДА Cергій Тарута переконаний, що за організаторами блокади залізниці на Донбасі стоять олігархи, які фінансують «Самопоміч».

Глава МВС Арсен Аваков вважає, що мер Львова Андрій Садовий розгорнув торговельну блокаду Донбасу, щоб відвернути увагу громадськості від львівського сміття.

Аваков просить Антитерористичний центр дати силовим органам повноваження розганяти учасників блокади на Донбасі.

Нагадаємо, вчора учасники «блокади Донбасу» відмовились вести переговори із Гройсманом.

Активісти торговельної блокади раніше перекривали залізничну колію Попасна – Лисичанськ – Луганськ, а згодом дорогу поблизу Бахмута. Раніше учасники заблокували вузлову станцію «Світланове» в Луганській області. Згодом було заблоковано дорогу Ясинувата – Костянтинівка у Донецькій області.

Раніше повідомлялося, що президент припускає, що блокада Донбасу може обвалити гривню. Також президент жорстко розкритикував блокувальників Донбасу.

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