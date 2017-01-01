На Майдані Незалежності сьогодні попрощаються із бійцем 72 бригади

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Леонід Дергач

Леонід Дергач загинув першого лютого під Авдіївкою

Сьогодні об 11:00 на Майдані Незалежності відбудеться прощання із загиблим бійцем 72-ї ОМБр Леонідом Дергачем. 37-річний український військовий загинув під Авдіївкою вранці 1 лютого.

«Кияни, прийдіть провести в останню путь полеглого буковинського Героя!

Буковина, четвертого лютого, в суботу, з воїном попрощаються в Чернівцях. Церемонія пройде в в палаці «Юність Буковини» з 10:00 до 12:00 год. Поховають Леоніда в рідному селі Зарожани Хотинського району», - йдеться у повідомленні 72 Гвардійської ОМБР на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Леонід Дергач із позивним «Академік» народився на Буковині. Працював в управлінні по боротьбі з організованою злочинністю УМВС у Чернівецькій області. З 2006 року — доцент кафедри правосуддя юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.

На війну Леонід Дергач був мобілізований на початку 2015 року. За бойові заслуги командування неодноразово представляло військового до державних нагород. Без батька залишилися двоє синів.

Як повідомляв «Главком», в зоні АТО значно загострилась ситуація: за минулу добу бойовики 114 разів відкривали вогонь по наших позиціях,четверо українських військових загинуло, 17 – поранено.

Напруженою залишається ситуація в Авдіїці, яку протягом останніх днів активно обстрілюють бойовики. Ворог зокрема застосуває «Гради» для обстрілів житлових кварталів. Вчора в місті загинуло двоє працівників ДСНС та місцева жителька, також поранено британського фотокореспондента.