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    Трамп запропонував Путіну підтримку у пошуку терористів після терактів у Петербурзі

    • Сьогодні, 08:24
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    Трамп поспілкувався з Путіним телефоном
    Трамп поспілкувався з Путіним телефоном

    Трамп висловив Путіну співчуття у зв'язку з терактом в Санкт-Петербурзі

    Очільник США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним щодо вибуху в метро Санкт-Петербурга.

    Про це йдеться в офіційном прес-релізі Білого Дому.

    Зазначається, що Трамп засудив теракт у російському метро та висловив співчуття родинам загиблих та тим, хто постраждав в результаті трагедії.

    «Президент Трамп запропонував повну підтримку влади США у відповідь на атаку та у притягненні винних до відповідальності», - наголошується у документі.

    Сторони погодилися, що тероризм повинен бути рішуче і швидко переможений.

    Нагадаємо, в понеділок у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут». 

    Кількість загиблих під час теракту, за останніми даними, становить 11 осіб, ще 45 людей госпіталізовано.Четверо людей перебувають у вкрай важкому стані.

    ЗМІ оприлюднили фото молодика, ймовірного виконавця теракту в метро у Санкт-Петербурзі.

    Другий підозрюваний у вчиненні теракту добровільно прийшов у поліцію.

    В понеділок ввечері метро Санкт-Петербурга частково відновило роботу.

    Українців серед загиблих у метро немає.

    МЗС України також повідомили номера телефонів консульства у Петербурзі, куди цілодобово можна звертатися по інформацію.

    Українська поліція та Нацгвардія беруть під посилений контроль метро у Києві, Харкові та Дніпрі.

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