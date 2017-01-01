Трамп запропонував Путіну підтримку у пошуку терористів після терактів у Петербурзі

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Трамп поспілкувався з Путіним телефоном

Трамп висловив Путіну співчуття у зв'язку з терактом в Санкт-Петербурзі

Очільник США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним щодо вибуху в метро Санкт-Петербурга.

Про це йдеться в офіційном прес-релізі Білого Дому.

Зазначається, що Трамп засудив теракт у російському метро та висловив співчуття родинам загиблих та тим, хто постраждав в результаті трагедії.

«Президент Трамп запропонував повну підтримку влади США у відповідь на атаку та у притягненні винних до відповідальності», - наголошується у документі.

Сторони погодилися, що тероризм повинен бути рішуче і швидко переможений.

White House readout of tonight's Trump-Putin call pic.twitter.com/1hDCWDnrbF — Jennifer Epstein (@jeneps) 4 апреля 2017 г.

Нагадаємо, в понеділок у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут».

Кількість загиблих під час теракту, за останніми даними, становить 11 осіб, ще 45 людей госпіталізовано.Четверо людей перебувають у вкрай важкому стані.

ЗМІ оприлюднили фото молодика, ймовірного виконавця теракту в метро у Санкт-Петербурзі.

Другий підозрюваний у вчиненні теракту добровільно прийшов у поліцію.

В понеділок ввечері метро Санкт-Петербурга частково відновило роботу.

Українців серед загиблих у метро немає.

МЗС України також повідомили номера телефонів консульства у Петербурзі, куди цілодобово можна звертатися по інформацію.

Українська поліція та Нацгвардія беруть під посилений контроль метро у Києві, Харкові та Дніпрі.