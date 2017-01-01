У справі щодо сутичок в Дніпрі 9 травня оголошено підозру 16 особам

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Тітушки, які побили ветеранів АТО у Дніпрі

Кримінальне провадження буде направлено до суду найближчим часом, пообіцяв Сергій Князєв

Кримінальне провадження щодо сутичок, які сталися в Дніпрі 9 травня під час заходів, присвячених Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, буде направлено до суду найближчим часом. Про це заявив журналістам у Дніпрі голова Національної поліції України Сергій Князєв.

«На сьогодні 16 особам, які брали участь у хуліганських діях 9 травня в Дніпрі, оголошено підозру. Деяких осіб було заарештовано, деякі правопорушники отримали інші види позбавлення або обмеження їхніх прав. Кримінальне провадження буде направлено до суду найближчим часом», - сказав він.

Водночас голова Нацполіції наголосив, що службове розслідування виявило і задокументувало бездіяльність керівників вищої та середньої ланки підрозділу поліції Дніпра, «що їхні дії призвели, сприяли або не змогли запобігти цим правопорушенням».

«Частину керівників ми відсторонили від виконання службових зобов'язань, це так і залишиться. Стосовно чотирьох співробітників поліції матеріали направлено до прокуратури для ухвалення рішення у рамках кримінального провадження щодо їхньої бездіяльності. Ґрунтуючись на наших консультативних розмовах із прокуратурою, ми сподіваємося, що їм буде оголошено підозру найближчим часом», - поінформував Князєв.

Нагадаємо, в Дніпрі 9 травня під час акції «Марш перемоги», організованої нардепом Олександром Вілкулом, побили ветеранів АТО. Внаслідок конфлікту по медичну допомогу звернулося шість поліцейських та вісім учасників масових заходів. Переважно у потерпілих було діагностовано травми голови та інші менш значні пошкодження.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання 12 тітушок, які напали на ветеранів АТО.

Також повідомлялось, тітушка, заарештований за побиття ветерана АТО у Дніпрі, вийшов на волю під заставу.

Депутати вимагають зняття депутатської недоторканності з нардепа від Опозиційного блоку Олександра Вілкула.

Поліція встановила 25 осіб, які брали участь у сутичках та спровокували масову бійку у Дніпрі 9 травня 2017 року.

У Міністерстві внутрішніх справ України пообіцяли завершити службове розслідування дій поліції під час заворушень 9 травня у Дніпрі не пізніше як до 10 червня.

Джерело: Інтерфакс-Україна