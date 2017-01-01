Українські в’язниці напівпорожні – депутат

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Грановський вважає, що збільшення фінансування пенітенціарної системи на 400 млн не вирішить проблем у самій системі і не допоможе її реформуванню

Депутат від БПП Олександр Грановський в інтерв’ю «Главкому» повідомив, що однією з нагальних проблем у пенітенціарній системі є нецільове використання наявних коштів. Українські в'язниці наразі напівпорожні.

«Їх заповнюваність не перевищує в середньому 60%. Наразі в структурі Мін'юсту 148 виправних установ – першочергово потрібна дуже глобальна оптимізація. Є колонії, в яких узагалі відбувають покарання по 20 осіб. Потрібно закривати такі заклади і переводити ув'язнених. Адже на їхнє утримання виділяється в середньому близько 20 млн грн, це нераціонально», – зазначив Грановський.

Як відомо, на пенітенціарну систему в бюджеті-2017 передбачили більше фінансування, ніж минулого року. Крім того, в уряді заявляли й про підвищення зарплат працівникам пенітенціарної системи удвічі.

«Все правильно, але збільшити фінансування на 400 млн – це не вирішить проблем у самій системі і не допоможе її реформуванню. Звичайно, цих коштів не вистачить. Підвищена у два рази зарплата – це в середньому близько 4,2 тис. гривень. Ми всі прекрасно розуміємо, що такими грошима зацікавити вкрай важко, особливо на роботу із засудженими», – зазначив депутат Верховної Ради.