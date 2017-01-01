В ОБСЄ побачили 106 видів забороненої зброї на лінії розмежування
- Сьогодні, 15:22
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Місія ОБСЄ нарахувала 38 жертв обстрілів Авдіївки, з них вісім з летальними наслідками
Спостерігачі ОБСЄ доповіли про наявність на лінії розмежування в зоні АТО щонайменше 106 видів озброєнь, заборонених Мінськими угодами.
Про це СММ ОБСЄ повідомляє в Twitter.
«Минулого тижня спостерігачі бачили щонайменше 106 заборонених видів зброї, в тому числі реактивні системи залпового вогню, що порушує умови відведення від лінії зіткнення», – йдеться в повідомленні.
Last week alone, SMM saw at least 106 proscribed weapons, incl multiple launch rocket systems, in violation of respective withdrawal lines— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 10 лютого 2017 р.
Раніше спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік зажадав негайного відведення важких озброєнь з житлових районів у зоні бойових дій на Донбасі.
Заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявив, що в Авдіївці через обстріли загинуло вісім мирних жителів.