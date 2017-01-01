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    В ОБСЄ побачили 106 видів забороненої зброї на лінії розмежування

    • Сьогодні, 15:22
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    Місія ОБСЄ нарахувала 38 жертв обстрілів Авдіївки, з них вісім з летальними наслідками

    Спостерігачі ОБСЄ доповіли про наявність на лінії розмежування в зоні АТО щонайменше 106 видів озброєнь, заборонених Мінськими угодами.

    Про це СММ ОБСЄ повідомляє в Twitter.

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    «Минулого тижня спостерігачі бачили щонайменше 106 заборонених видів зброї, в тому числі реактивні системи залпового вогню, що порушує умови відведення від лінії зіткнення», – йдеться в повідомленні.

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