В ОБСЄ побачили 106 видів забороненої зброї на лінії розмежування

Місія ОБСЄ нарахувала 38 жертв обстрілів Авдіївки, з них вісім з летальними наслідками

Спостерігачі ОБСЄ доповіли про наявність на лінії розмежування в зоні АТО щонайменше 106 видів озброєнь, заборонених Мінськими угодами.

Про це СММ ОБСЄ повідомляє в Twitter.

«Минулого тижня спостерігачі бачили щонайменше 106 заборонених видів зброї, в тому числі реактивні системи залпового вогню, що порушує умови відведення від лінії зіткнення», – йдеться в повідомленні.

Last week alone, SMM saw at least 106 proscribed weapons, incl multiple launch rocket systems, in violation of respective withdrawal lines