Японія передала малазійським слідчим відбитки пальців вбитого брата лідера КНДР

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Кім Чон Нам

Японія отримала відбитки пальців Кім Чон Нама ще у 2001 році

Малазійські слідчі отримали від Японії дані відбитків пальців загиблого в аеропорту Куала-Лумпура Кім Чон Нама, брата лідера КНДР Кім Чен Ина.

Про це повідомляє Kyodo, посилаючись на джерела.

Інформація про відбитки пальців потрібна слідчим в Малайзії для подальшого розслідування вбивства. В Японії відбитки пальців брата північнокорейського лідера отримали ще в 2001 році, після того як родича Кім Чон Нама затримали в аеропорту Наріта, розповіли джерела агентства.

Тоді Кім Чон Нам намагався проникнути в Японію за фальшивим паспортом, заявивши місцевій владі, що хоче відвідати токійський Діснейленд.

Нагадаємо, у вівторок, 14 лютого, стало відомо, що Кім Чон Нам, брат лідера КНДР Кім Чен Ина, був убитий в Малайзії за допомогою отрути. Кім Чон Нам перебував у міжнародному аеропорту, коли до нього наблизилися дві жінки, одна з яких бризнула йому в обличчя з балончика. По телебаченню у Південній Кореї і Малайзії показали відеозапис однієї з камер спостереження, на якій зображена жінка в білій футболці з буквами LOL на грудях.

Згідно з попереднім висновком, Кім Чон Нам був отруєний хімікатом, відомим як VX.

Газ VX зарахований ООН до хімічної зброї масового ураження. Згідно з наявною інформацією, на даний момент запасами VХ володіє лише обмежене число країн, серед яких США, Росія і Сирія

Індонезійка, заарештована за підозрою у вбивстві брата лідера Північної Кореї, заявила, що їй заплатили 400 малайзійських рингітів (90 доларів).

Джерело: РБК-Україна