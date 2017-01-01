З початку доби на Донбасі поранено двоє військових

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Бойовики з початку доби 30 разів обстріляли позиції сил АТО

З початку доби в зоні проведення антитерористичної операції поранено двох українських військових, передає прес-центр штабу АТО.

«Двох наших військових поранено», — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, за минулу добу в зоні АТО не постраждав жоден український військовий.

Нагадаємо, Росія вже не проти розширення місії ОБСЄ на Донбасі: навіть погодилася на зброю для спостерігачів.

Також у Сумській області СБУ затримала бойовика «Оплоту».

Крім того, бойовики «ДНР» погрожують новими «котлами».