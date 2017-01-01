З початку доби на Донбасі поранено двоє військових
- Сьогодні, 19:24
-
Розсилка
Бойовики з початку доби 30 разів обстріляли позиції сил АТО
З початку доби в зоні проведення антитерористичної операції поранено двох українських військових, передає прес-центр штабу АТО.
«Двох наших військових поранено», — йдеться в повідомленні.
Читайте також
Як повідомлялося, за минулу добу в зоні АТО не постраждав жоден український військовий.
Нагадаємо, Росія вже не проти розширення місії ОБСЄ на Донбасі: навіть погодилася на зброю для спостерігачів.
Також у Сумській області СБУ затримала бойовика «Оплоту».
Крім того, бойовики «ДНР» погрожують новими «котлами».