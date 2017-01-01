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    З початку доби на Донбасі поранено двоє військових

    • Сьогодні, 19:24
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    Бойовики з початку доби 30 разів обстріляли позиції сил АТО

    З початку доби в зоні проведення антитерористичної операції поранено двох українських військових, передає прес-центр штабу АТО.

    «Двох наших військових поранено», — йдеться в повідомленні.

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    Як повідомлялося, за минулу добу в зоні АТО не постраждав жоден український військовий.

    Нагадаємо,  Росія вже не проти розширення місії ОБСЄ на Донбасі: навіть погодилася на зброю для спостерігачів.

    Також у Сумській області СБУ затримала бойовика «Оплоту».

    Крім того, бойовики «ДНР» погрожують новими «котлами».

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    зона АТО
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