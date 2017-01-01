Замах на Осмаєва: кілеру оголошено підозру, йому загрожує до 15 років ув'язнення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ЗМІ називають нападника особистим кілером Кадирова

На даний час підозрюваний перебуває в одній зі столичних лікарень під посиленою охороною

Зловмиснику, який намагався вбити добровольців АТО Адама Осмаєва та його дружину Аміну Окуєву, оголошено про підозру.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар прокуратури міста Києва Надія Максимець

«За погодження з столичною прокуратурою міста Києва 3 червня слідчим СУ ГУ НП в м. Києві повідомлено про підозру 58-річному чоловіку, який 1 червня 2017 року вчинив замах на вбивство командира добровольчого батальйону ім. Джохара Дудаєва - Адама Осмаєва та його дружину Аміну Окуєву», - написала Максимець.

Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на вбивство), санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі.

На даний час підозрюваний, який також отримав поранення, перебуває в одній з столичних лікарень під посиленою охороною.

«Досудове розслідування, у ході якого встановлюються обставини та мотиви цього злочину, триває та перебуває на контролі прокуратури міста», - резюмувала речниця столичної прокуратури.

Як повідомлялося, стрілянина на Подолі відбулась у четвер о 16:49. Пізніше стало відомо, що внаслідок стрілянини дістав поранення Адам Осмаєв.

Нардеп Мосійчук розповів подробиці замаху на життя екс-командира батальйону ім. Джохара Дудаєва Адама Осмаєва.

Згодом у МВС повідомили, що в кілера було вилучено паспорт громадянина України, його достовірність буде перевірено слідством.

Столична поліція відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство екс-бійця полку «Київ» Аміну Окуєву та її чоловіка, екс-керівника миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва.

Осмаєв унаслідок нападу дістав поранення в ліву легеню.

Нападником на Осмаєва виявився особистий кілер Кадирова.

Вдень 2 червня Осмаєв прийшов до тями, його стан стабільний

Зазначимо, в березні 2014 року обвинувачений у замаху на Путіна Осмаєв попросив українське громадянство. У лютому 2012 року його затримували в Одесі за підозрою в причетності до вибуху 4 січня 2012 року. Тоді під час вибуху загинув 26-річний громадянин РФ і серйозно постраждав 28-річний громадянин Казахстану. 27 лютого в СБУ заявили, що затриманням в Одесі російські і українські спецслужби запобігли планам терористів з підготовки замаху на Путіна після президентських виборів у РФ.

Читайте також інтерв’ю Осмаєва «Главкому».