«Укрспирт». Смертельна доза

Фото: bm.img.com.ua Місце вбивства Віктора Панкова

Викрадення, втечі, побиття і вбивство. Розслідування махінацій у державному концерну втратило ключового свідка

За день до вбивства екс-керівника «Укрспирту», правоохоронні органи мали завершити розслідування про розкрадання у цій державній структурі на 200 млн грн. Панков виступав свідком.

Сьогодні вранці на житловому масиві Позняки був убитий Віктор Панков - колишній керівник, а до останнього – радник директора Державної корпорації «Укрспирт». Кілер діяв зухвало: випустив чотири кулі в спину Панкова просто на парковці біля торговельного центру «Аладдін», проїжджаючи повз на автівці - «Ауді» червоного кольору.

За словами очевидця, Панков був живий ще впродовж приблизно 10 хвилин після пострілів. Однак «швидка» прибула за 15 хвилин після виклику, лікарям залишалось лише констатувати смерть.

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За день до вбивства Віктора Панкова – 29 травня – добіг кінця термін цього розслідування щодо розкрадання 200 млн грн і його наслідком мало стати відправлення обвинувального акту до суду. Цей збіг – між вбивством Панкова і завершенням розслідування – не говорить про причинно-наслідкові зв’язки, але чи варто залишати його поза увагою?

Хто такий Панков?

Віктор Панков

Панков був помітною фігурою у спиртовій галузі, двічі очолював «Укрспирт». За часів Янковича він працював на посадах заступника гендиректора з юридичних питань, генерального директора та першого заступника генерального директора з виробничо-фінансових питань.

Наприкінці 2013 року менеджер звільнився і перейшов до «Чорноморнафтогазу» на посаду радника голови правління, після анексії Криму – повернувся до «Укрспирту». У грудні 2014-го міністром агрополітики Олексієм Павленком був призначений тимчасовим виконувачем обов’язків гендиректора, коли відомство відсторонило шефа Панкова – Михайла Лабутіна.

Під час парламентських виборів 2014 року Панков здійснив спробу увійти у велику політику: балотувався в депутати Ради по мажоритарному округу №162 в Сумській області.

Коментуючи трагедію, радник глави МВС, нардеп Антон Геращенко заявив, що Панков постійно потрапляв у скандали, пов'язані з реалізацією «лівого» спирту. У 2015 році в «Укрспирті» заявляли, що через зловживань на підприємстві порушено десятки кримінальних проваджень. Не виключено, що Панков може бути фігурантом одного або кількох з них, додав Геращенко.

Екс-нардеп від «Свободи» Олександр Мирний, займається агробізнесом і був близьким до колишнього міністра агрополітики Ігоря Швайки, пов’язує вбивство Панкова виключно з його професійною діяльністю. «Два варіанти. Або зачищається дуже важливий свідок, на якого вийшли в результаті розслідувань, відповідно – витік інформації з правоохоронних органів. Або ж це старі справи, старі борги. Інших варіантів, на мій погляд, бути не може. «Укрспирт» - це суто криміналізована структура, враховуючи, що її зараз ще й хочуть продати за безцінь. І всіх тих, хто може розказати, як доводили структуру до такого стану, треба зачищати», - висловив припущення колишній депутат у коментарі «Главкому».

У свою чергу екс-міністр Ігор Швайка поспішив припустити, що до вбивства Панкова можуть мати стосунок колишній та нинішній очільники відомства. «Хто такий Панков, чим він займався, я не знаю. Його призначав радником мій наступник Олексій Павленко: курувати, приватизувати чи дерибанити спиртову галузь. Це також треба питати у Тараса Кутового, який зараз поспішає піти у відставку. Це питання знаходиться у компетенції людей, які призначали його або доручали якісь задачі», - сказав у коментарі «Главкому» екс-міністр Ігор Швайка.

За даними ЗМІ, Панков в «Укрспирті» курував напрям виробництву біоетанолу. У липні 2015 року корпорація анонсувала готовність запустити його випуск на підприємствах держкорпорації для використання в автомобільному паливі.

Станом на 2015 рік в Україні біоетанол виробляло лише одне підприємство - Хоростківський спиртовий завод. У планах «Укрспирту» був запуск ще п'яти заводів з виробництва біоетанолу до кінця 2015 року. Як відомо, крім використання в якості добавок і альтернативного палива, біоетанол застосовується у якості нетоксичного заміни бурових рідин в нафтогазовій промисловості.

Мільярдні втрати навколо Панкова

Швайка у коментарі оминув той факт, що Панков повернувся в «Укрспирт» (на посаду заступника гендиректора) у березні 2014 року, після того як міністр-«свободівець» три роки тому призначив керівником держпідприємства Михайла Лабутіна.



А якщо вірити екс-міністру агрополітики Олексію Павленку, саме того року відбувались найбільші розкрадання в «Укрспирті». Павленко два роки тому оприлюднив красномовні результати діяльності «Укрспирту» у 2012 - 2015 рр.: понад 3 млрд грн фінансових порушень, серед яких 1,2 млрд — завдані підприємству збитки. Головними порушенням, за даними аудиту, стали продаж товарів за демпінговими цінами; закупівля сировини з необґрунтовано завищеною вартістю; оплата фіктивних послуг; нестача майна та цінностей.

У цей проміжок часу посади керівника «Укрспирту» займали Віктор Панков, його заступник Олександр Харт, а в 2014 році – Михайло Лабутін. Двоє останніх сьогодні перебувають у міжнародному розшуку і є фігурантами кримінальних справ щодо розкрадань в «Укрспирті». При цьому Харт втік з країни майже одразу після Євромайдану, а Лабутін – наприкінці 2014-го після звинувачень на його адресу у збитках підприємству майже на 200 млн гривень.

Відповідно до фабули цього кримінального провадження, гендиректор «Укрспирту» Лабутін у березні – травні 2014 року розтратив 172 млн грн підприємства, а сума несплачених податків у цей період склала 25 млн.

За даними ДФС, у березні – травні 2014 році «Укрспирт» уклав низку фіктивних угод на поставку зернових із сільськогосподарським підприємством «Старосільське», компаніями «Карраген», «Білдінг Індастрі», «Ліакон», «Лагуна В», «Бізнестехнології», «Бізнес Оушен», «Ньюіст Україна», «Гай - Вінниця», «Аляска Трейдинг» та іншими.

Слідство по справі на майже 200 млн грн триває майже три роки, окрім ключового фігуранта – Михайла Лабутіна – у злочині підозрюються також колишній головний бухгалтер, начальник управління із забезпечення виробництва та невстановлені співробітники підприємства.

Як зазначалось вище, на посаду керівника «Укрспирту» Лабутіна призначав міністр агрополітики Ігор Швайка («Свобода») у березні 2014-го, а через вісім місяців звільняв міністр Олексій Павленко (квота «Самопомочі»). Звільненню передували красномовні оперативні дані слідства, про які можна дізнатись з судового реєстру.

На посаду керівника «Укрспирту» Лабутіна (ліворуч) призначав міністр агрополітики Ігор Швайка

Так, наприклад, у листопаді 2014 році під розташованим у приватній квартирі в Києві офісом низки «сумнівних» підприємств, які використовувались для фіктивних поставок «Укрспирту», слідчі помітили припарковано автомобіль, яким користується радник генерального директора ДП «Укрспирт». В той же день цей офіс відвідували головний бухгалтер та начальник управління по забезпеченню виробництва «Укрспирту».

Фіксація цих фактів, пришвидшила розслідування і 10 грудня 2014 року Лабутіну висунули підозру.

Через тиждень керманича затримали, але ще до винесенням судом запобіжного заходу стан здоров`я топ-менеджера погіршився і він опинився у медичному центрі дитячої кардіології та кардіохірургії. Через два дні звідти його «викрали» бійці «Айдару». Наразі розслідується окреме провадження, з якого можна дізнатись, що «викрадення» насправді було операцією із порятунку. «Групою невстановлених озброєних осіб у кількості 15-20 чоловік, які діяли за попередньою змовою (з Михайлом Лабутіном) та невстановленими службовими особами «Укрспирту», умисно заподіяно побої та тілесні ушкодження кільком слідчим ДФС», - у матеріалах справи зазначено, що невідомі забрали гендиректора «Укрспирту» з медзакладу і вивезли у невідомому напрямку.

Інцидент відбувся 19 грудня 2014 року і з того часу місцеперебування колишнього очільника «Укрспирту» не встановлене. Через місяці він був оголошений у розшук. Але про те, що зі скандальним менеджером все гаразд, свідчать його численні судові позови проти ЗМІ про захист честі у 2015 році, а також інтерв’ю журналістам.

Що поєднує керівника державного підприємства з бійцями добровольчих батальйонів – вказує інформація із соцмереж, згідно з якою Координаційний центр швидкого реагування спільно з Благодійним фондом оборони Прикарпаття завдячували Лабутіну та колективу «Укрспирту» за фінансову допомогу на закупівлю бронежилетів.

Проте взаємини з добробатами врешті-решт ускладнили становище Лабутіна. Річ у тім, що добровольці з «Айдару» під час визволення керівника «Укрспирту» з лікарні у 2014-му побили кількох слідчих ДФС і вже отримали повідомлено про підозру.

У січні цього року до старих звинувачень у розтраті майна та ухиленні від сплати податків на адресу Лабутіна правоохоронці висунули нові претензії – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Таким чином він підозрюється у низці злочинів, за які передбачено до 12 років тюрми.

У зв`язку з розширенням переліку звинувачень, Генпрокуратура продовжила термін досудового розслідування до 29 травня 2017 року.

А у квітні Апеляційний суд Києва задовольнив клопотання ГПУ та обрав для екс-керівника підприємства запобіжний захід у вигляді взяття під варту – на той випадок, коли Лабутін з`явиться в Україні.

Рік тому польські правоохоронці затримали в аеропорту колишнього головного бухгалтера «Укрспирту», який, згідно фабули кримінального провадження, був спільником у скоєнні злочинів в «Укрспирті» на 200 млн гривень. Зі свого боку, вбитий сьогодні Віктор Панков міг бути важливим свідком у цій справі, адже під час скоєння злочину (у березні – травні 2014 року) займав посаду заступника Лабутіна з юридичних питань – на документах, які викликали сумнів у слідчих мали стояти його підписи.

Варто нагадати, що Михайло Лабутін після отримання підозри та втечі від правоохоронних органів в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що після його усунення з «Укрспирту» до підприємства повернулися люди Івана Аврамова (бізнес-партнер екс-нардепа Юрія Іванющенка), колишнього бізнесмена Олексія Чеботарьова (Чеботарьова раніше називали «смотрящим» за «Укрспиртом», також він фігурував у справі про організацію завезення в Київ «тітушек») та інші. «Всі ті люди, які працювали там раніше, безпосередньо займалися «схемами» списання «лівого» спирту і виводили гроші з підприємства», - коментував Лабутін.

У свою чергу, головний редактор видання «Цензор» Юрій Бутусов написав на своїх сторінці Facebook, що Панкова за часів Януковича просував в «Укрспирт» тодішній міністр АПК Микола Присяжнюк «за погодженням з кримінальними структурами Олексія Чеботарьова («Чеба») і Юрія Іванющенка («Єнакіївський»)». Бутусов додав, що Присяжнюк, Іванющенко і Чеботарьов були одним угрупованням, яке в інтересах свого боса - Віктора Януковича - контролювала горілчану галузь.

«Олексій Чеботарьов - він же «Чеба», знаходиться в розшуку, оскільки його банда на замовлення «Єнакіївського» викрала і вбила першого героя Небесної сотні Юрія Вербицького, викрала і катувала активіста Ігоря Луценка. Зараз «Чеба» купив собі на вкрадені в Україні мільярди маєток на Рубльовці під Москвою, будує, за деякими даними, завод з виробництва сигарет в РФ. Бізнес «Чеби» - це контрабанда сигарет через Україну і ... виробництво горілки і спирту в Україні. Він, як і раніше, не формально контролює через довірених осіб виробництво горілки і спирту в Чернігові», - написав журналіст.

Варто зазначити, що це не перший замах на представників топ-менеджменту «Укрспирту». 29 березня був скоєний напад заступника директора - голову комісії з ліквідації концерну «Укрспирт» Ігоря Ільчішина. В нього стріляли, побили, але залишили живим. Відкрито кримінальне провадження за фактом хуліганства.

Напад на Ільчишина стався на тлі низки конфліктів, пов’язаних з реорганізацією «Укрспирту» з державного концерну у державне підприємство. Вона розпочалось у 2010 році і досі не завершена, супроводжуються банкрутствами та рейдерськими захопленнями окремих активів. Одним із проблемних є Івано-Франківське обласне держоб'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості.

Наприклад, з судового реєстру можна дізнатися наступне: наприкінці 2016 року Ільчишин запросив т.в.о. гендиректора Івано-Франківського об`єднання прибути до концерну для вирішення робочих питань. Той відбув у відрядження та потім не повертався. З тих пір співробітники не бачили керівника, жодних відомостей про причини його відсутності на роботі немає. Головний бухгалтер двічі зверталась до Ільчишина за роз'ясненнями ситуації, яка склалась навколо керівника об'єднання. Жодної відповіді не надходило, ні щодо звільнення керівника, ні щодо призначення іншого керівника. З-поміж іншого відсутність керівника не дозволила знайти компроміс з кредиторами, яким заборгувало мільйони Івано-Франківське обласне об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості. У підсумку суд визнав боржника банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру.

Що входить в «Укрспирт»

Постановою Кабінету Міністрів України №672-2010-п від 28.07.2010 «Про утворення Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості» ліквідовано Державний концерн спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (концерн «Укрспирт») та утворено Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (ДП «Укрспирт») на базі майна концерну «Укрспирт», та визначено перелік державних підприємств, які підлягають реорганізації шляхом приєднання до ДП «Укрспирт», серед них:

ДП «Зірненський спиртзавод»,

ДП «Шпанівський ЕЗХЕ»,

ДП «Карапчівський спиртовий завод»,

ДП «Коростишівський спиртовий завод»,

ДП «Вінницький ЛГЗ»,

ДП «Лохвицький спиртовий завод»,

ДП «Ганнопільський спиртовий завод»,

ДП «Шабалинівський спиртовий завод»,

ДП «Гайсинський спиртовий завод»,

ДП «Дублянський спиртовий завод»,

ДП «Чечельницький спиртовий завод»,

ДП «Триліський спиртовий завод»,

ДП «Кам'янський спиртогорілчаний комбінат»,

ДП «Іваньківський спиртовий завод»,

Івано-Франківське обласне державне об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості,

ДП «Наумівський спиртовий завод»,

ДП «Тростянецький спиртовий завод»,

ДП «Крисківський спиртовий завод»,

ДП «Уладівський спиртовий завод»,

ДП «Червоненський завод продтоварів»,

ДП «Барський спиртовий комбінат»,

ДП «Новосуханівський спиртовий завод»,

ДП «Сумиспирт», ДП «ТД «Сіверщина»,

ДП «Вашківський спиртовий завод»,

ДП «Жовтневий спиртовий завод»,

ДП «Бучацький мальтозний завод»,

ДП «Маниковецький спиртовий завод».

Федір Орищук, Наталія Сокричук, «Главком»