Авіакатастрофа Ту-154: у Росії упізнали першу жертву

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Ім'я жертви не розголошується

У Росії впізнали першу жертву авіакастрофи Ту-154 в акваторії Чорного моря, пише ТАСС із посиланням на джерела серед медиків у Москві.

Однак ім’я жертви не розголошується.

«У Москві, куди сьогодні вранці прибув перший літак з тілами загиблих під час катастрофи літака, почався процес упізнання. Упізнано першу жертву катастрофи», – сказав співрозмовник агентства.

Видання зазначає, що для надання допомоги родичам загиблих у морзі чергують бригади медиків та психологів.

Як повідомили у ФСБ, ознак теракту поки що не виявлено. Основними версіями катастрофи літака вважаються потрапляння у двигун сторонніх предметів, неякісне пальне, помилка пілота і технічна несправність

Нагадаємо, літак Ту-154 зник з радарів у неділю вранці, незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини – військовослужбовці збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував до сирійської провінції Латакія. Музиканти ансамблю мали дати новорічний концерт на авіабазі Хмеймім.

Як повідомили в міноборони РФ, людей, які вижили, в районі катастрофи військового літака Ту-154 в Чорному морі не виявлено. Наразі знайдено тіла 12 загиблих.

Встановлено, що літак упав за шість кілометрів від берега. За фактом аварії літака порушено кримінальну справу.

У мережі з'явилося відео ймовірного вибуху на борту Ту-154.

У колах ФСБ Сочі стверджують, що катастрофа Ту-154 міноборони РФ сталася внаслідок теракту, а замовлення, ймовірно, надійшло з адміністрації президента.

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