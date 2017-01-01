Вороненкова відспівуватимуть завтра у Володимирському соборі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Денис Вороненков

Рішення про поховання Дениса Вороненкова в Києві прийняли його рідні

Завтра о 12 годині відбудеться відспівування екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова у Володимирському соборі. Про це написав на своїй сторінці у Facebook екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

«Друзі! Відспівування Дениса Вороненкова відбудеться завтра о 12:00 у Володимирському соборі», — написав Пономарьов.

Як повідомлялося, 23 березня у центрі Києва сталося вбивство.

Пізніше стало відомо, що вбитий – Денис Вороненков.

Охоронця Вороненкова поранено в ділянку серця, він співпрацює зі слідством. Кілер помер у лікарні на операційному столі. Лікарі чотири години оперували охоронця Вороненкова, його стан важкий.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Вороненкова було вбито громадянином України, агентом російських спецслужб, який проник у силові структури України. Кілер, за словами Геращенка, 13 місяців прослужив у Національній гвардії України.

Водночас Кремль очікувано звинуватив у вбивстві Вороненкова Україну.

ЗМІ повідомляли, що вбивця Вороненкова мав при собі посвідчення учасника бойових дій.

Колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив про те, що вбитий Денис Вороненков звертався до Адміністрації президента з проханням забезпечити йому державну охорону у зв'язку з погрозами від екс-генерала ФСБ Олега Феоктістова.

Читайте також «Вбивство «суперсвідка». Як Україна не вберегла Вороненкова»