Антимонопольний комітет оштрафував Приватбанк на 82,6 тис. гривень

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Ще до націоналізації Приватбанк не надав інформацію, яку вимагав АМ

Антимонопольний комітет України оштрафував ПАТ Приватбанк на 82 тис. 600 грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передає прес-служба АМКУ.

«Оштрафовано ПАТ комерційний банк Приватбанк на 82 тис. 600 грн за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України на вимогу Голови Комітету у встановлений ним строк», - йдеться в повідомленні.

Як відомо, у державному «Приваті» представили нових топ-менеджерів.

18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку. Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Уряд виділить гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

НБУ надав Приватбанку 15 млрд гривень на поповнення банкоматів.

Аудит націоналізованого Приватбанку вже почався.

З 21 грудня Приватбанк здійснює всі операції з рахунками юридичних осіб та суб'єктами господарювання, а також обслуговує фізичних осіб у звичайному режимі, без обмежень.

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