Бойовики знов обстріляли контрольний пост «Мар'їнка»

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Контрольний пункт «Мар’їнка»

Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали

На Донеччині з боку населеного пункту Олександрівка, що на непідконтрольній території, незаконні збройні формування знову обстріляли контрольний пост «Мар’їнка».

Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

«Вогонь бойовики відкрили учора після 20-ї години та майже годину вели прицільні обстріли зі стрілецької зброї та мінометів. Понад десяток гранат розірвався поряд із блокпостом, на якому несуть службу прикордонники спільно з військовослужбовцями Збройних сил», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів потерпілих немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.

Нагадаємо, днем раніше бойовики із цього ж населеного пункту також обстріляли контрольний пост «Мар’їнка». Вони вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Декілька гранат розірвалося поряд з контрольним постом.