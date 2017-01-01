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    Бойовики знов обстріляли контрольний пост «Мар'їнка»

    • Сьогодні, 10:04
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    <em><span>Контрольний пункт &laquo;Мар&rsquo;їнка&raquo;</span></em>
    Контрольний пункт «Мар’їнка»

    Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали

    На Донеччині з боку населеного пункту Олександрівка, що на непідконтрольній території, незаконні збройні формування знову обстріляли контрольний пост «Мар’їнка».

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    Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

    «Вогонь бойовики відкрили учора після 20-ї години та майже годину вели прицільні обстріли зі стрілецької зброї та мінометів. Понад десяток гранат розірвався поряд із блокпостом, на якому несуть службу прикордонники спільно з військовослужбовцями Збройних сил», – йдеться в повідомленні.

    Внаслідок обстрілів потерпілих немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.

    Нагадаємо, днем раніше бойовики із цього ж населеного пункту також обстріляли контрольний пост «Мар’їнка». Вони вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Декілька гранат розірвалося поряд з контрольним постом.

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