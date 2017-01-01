Бойовики знов обстріляли контрольний пост «Мар'їнка»
- Сьогодні, 10:04
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Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали
На Донеччині з боку населеного пункту Олександрівка, що на непідконтрольній території, незаконні збройні формування знову обстріляли контрольний пост «Мар’їнка».
Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.
«Вогонь бойовики відкрили учора після 20-ї години та майже годину вели прицільні обстріли зі стрілецької зброї та мінометів. Понад десяток гранат розірвався поряд із блокпостом, на якому несуть службу прикордонники спільно з військовослужбовцями Збройних сил», – йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілів потерпілих немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.
Нагадаємо, днем раніше бойовики із цього ж населеного пункту також обстріляли контрольний пост «Мар’їнка». Вони вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Декілька гранат розірвалося поряд з контрольним постом.