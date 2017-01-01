Британський фотограф показав будинок в Авдіївці, у якому його обстріляли
- Сьогодні, 18:19
-
Розсилка
Крістофер Нанн
Українські медики врятували зір британському фотокору
Британський фотограф, який отримав поранення в Авдіївці і мало не втратив зір, показав будинок, у якому його обстріляли.
Читайте також
Про це сам постраждалий Крістофер Нанн написав у Twitter.
«Авдіївська квартира + ударна воронка. Олена померла за середнім вікном. Я був у кімнаті ліворуч. Офіційний звіт - 120мм Град», - зазначив журналіст.
#avdiika apartment + impact crater. Elena died in middle window. I was in room on left. Official report 120mm GRAD pic.twitter.com/OwHzUQDDM0— Christopher Nunn (@chrisnunnphoto) 6 февраля 2017 г.