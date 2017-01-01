  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Британський фотограф показав будинок в Авдіївці, у якому його обстріляли

    • Сьогодні, 18:19
    • Розсилка
    <em>Крістофер Нанн</em>
    Крістофер Нанн

    Українські медики врятували зір британському фотокору

    Британський фотограф, який отримав поранення в Авдіївці і мало не втратив зір, показав будинок, у якому його обстріляли.

    Читайте також

    Про це сам постраждалий Крістофер Нанн написав у Twitter.

    «Авдіївська квартира + ударна воронка. Олена померла за середнім вікном. Я був у кімнаті ліворуч. Офіційний звіт - 120мм Град», - зазначив журналіст.

    Читайте також
    Авдіївка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ