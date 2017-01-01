Британський фотограф показав будинок в Авдіївці, у якому його обстріляли

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Крістофер Нанн

Українські медики врятували зір британському фотокору

Британський фотограф, який отримав поранення в Авдіївці і мало не втратив зір, показав будинок, у якому його обстріляли.

Про це сам постраждалий Крістофер Нанн написав у Twitter.

«Авдіївська квартира + ударна воронка. Олена померла за середнім вікном. Я був у кімнаті ліворуч. Офіційний звіт - 120мм Град», - зазначив журналіст.

#avdiika apartment + impact crater. Elena died in middle window. I was in room on left. Official report 120mm GRAD pic.twitter.com/OwHzUQDDM0 — Christopher Nunn (@chrisnunnphoto) 6 февраля 2017 г.

Нагадаємо, під час обстрілу Авдіївки загинула жінка, а також було поранено іноземного журналіста.

Згодом повідомлялося, що медики Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова намагаються врятувати зір британського фоторепортера Кріса Нанна, який дістав поранення під час обстрілу Авдіївки.

Наразі відомо, що українські медики врятували зір пораненому в АТО британському фотокору.

Також британський фотограф розповів деталі свого поранення в Авдіївці.