Дипломатичний скандал між Туреччиною і Нідерландами: Рада Європи закликала до діалогу

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Мевлют Чавушоглу

Ситуація в даний час завдає шкоди дипломатії та демократії, заявив Генсек Ради Європи

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд відреагував на зростання напруженості між Туреччиною та низкою інших держав-членів Ради Європи, закликавши до діалогу. Про це йдеться в його заяві, опублікованій на сайті Ради Європи.

«Ситуація в даний час завдає шкоди дипломатії та демократії. Ми не можемо дозволити, щоб ситуація загострювалася», - заявив він.

Генсек також наголосив, що всі громадяни Туреччини, всередині та за межами країни, повинні мати достатньо можливостей щодо отримання інформації про переваги й недоліки пропонованих конституційних поправок, і також мати можливість участі у відкритій та справедливій дискусії кампанії щодо референдуму.

«Заходи кампанії за кордоном вимагають тісної співпраці між турецькою владою та їх закордонними колегами. Всі залучені сторони повинні домовитися про умови таких заходів шляхом конструктивного діалогу і з достатньою кількістю часу, щоб забезпечити необхідні адміністративні приготування», - йдеться у заяві Ягланда.

Він також заявив, що всі публічні зустрічі та політичні кампанії, які проводяться в державах-членах Ради Європи, повинні проводитися відповідно до національного законодавства та Європейської конвенції з прав людини.

Як повідомлялося, влада Нідерландів 11 березня заборонила посадку в Роттердамі літаку з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу на борту. Незабаром з тиском зіткнулася і міністр у справах сім'ї та соціальної політики Туреччини Фатма Бетуль Саян Кайя, яка прибула в Нідерланди з Німеччини на автомобілі для участі у зустрічі з турецькою діаспорою.

Поліція Нідерландів спочатку затримала співробітників охорони Фатми Бетуль Саян Кайя. Міністра спробували змусити вийти з автомобіля, а після її відмови пригрозили евакуацією машини. В результаті Кайя була змушена вийти з автомобіля, і в супроводі співробітників поліції її було виселено до Німеччини. Вже звідти вона вирушила до Туреччини.

У той же час співробітники поліції Нідерландів розігнали із застосуванням собак і кінних нарядів тисячі етнічних турків, які зібралися біля стін генконсульства в Роттердамі в знак підтримки турецького міністра.

МЗС Туреччини зажадало, щоб посол Нідерландів в Анкарі, що перебуває в даний час у відпустці за кордоном, не повертався певний час до виконання своїх обов'язків.

Туреччина вже викликала «на килим» тимчасового повіреного у справах Нідерландів.

В ЄС повідомили, що заблокують Туреччині виплати на проекти з євроінтеграції.

Туреччина також заблокувала консульства Нідерландів у Стамбулі та Анкарі.

Пізніше міністр МЗС Туреччини Чавошоглу заявляв, що навіть вибачення Нідерландів не зможуть залагодити конфлікт, що відбувся і країна буде приймати контрзаходи.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відмовився принести офіційні вибачення за відмову впустити в країну літак з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

Джерело: Європейська правда