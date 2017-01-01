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    Дніпровські лікарі розповіли про стан пораненого в Авдіївці британського фотокора

    • Сьогодні, 09:24
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    <em>Крістофер Нанн</em>
    Крістофер Нанн

    Крістофер Нанн запевняє, він позитивно налаштований та почувається добре

    На сьогодні лікарі-офтальмологи спостерігають позитивну динаміку в лікуванні британського фотожурналіста Крістофера Нанна, який постраждав від обстрілу в Авдіївці. Про це розповів директор Дніпропетровської обласної спеціалізованої клінічної офтальмологічної лікарні Валерій Сердюк, передає прес-служба Міноборони.

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    За його словами, на праве око Крістофер бачить на 90%. Ліве око, яке було найбільше ушкоджене почало реагувати на світло, більше того, з відстані до метру Крістофер може порахувати пальці на руці.

    «Зараз ми боремося з наслідками травми, щоб запобігти запалювальному процесу. За декілька днів, паралельно з цим, розпочнемо займатися відновлюванням функцій ока, адже для нас головне не лише зберегти око, а максимально відновити зір», — розповів Сердюк.

    Як розповів Крістофер Нанн, він позитивно налаштований та почувається добре.

    Раніше британський фотограф показав будинок в Авдіївці, у якому його обстріляли.

    Т

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