Дніпровські лікарі розповіли про стан пораненого в Авдіївці британського фотокора



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Крістофер Нанн

Крістофер Нанн запевняє, він позитивно налаштований та почувається добре

На сьогодні лікарі-офтальмологи спостерігають позитивну динаміку в лікуванні британського фотожурналіста Крістофера Нанна, який постраждав від обстрілу в Авдіївці. Про це розповів директор Дніпропетровської обласної спеціалізованої клінічної офтальмологічної лікарні Валерій Сердюк, передає прес-служба Міноборони.

За його словами, на праве око Крістофер бачить на 90%. Ліве око, яке було найбільше ушкоджене почало реагувати на світло, більше того, з відстані до метру Крістофер може порахувати пальці на руці.

«Зараз ми боремося з наслідками травми, щоб запобігти запалювальному процесу. За декілька днів, паралельно з цим, розпочнемо займатися відновлюванням функцій ока, адже для нас головне не лише зберегти око, а максимально відновити зір», — розповів Сердюк.

Як розповів Крістофер Нанн, він позитивно налаштований та почувається добре.

Раніше британський фотограф показав будинок в Авдіївці, у якому його обстріляли.