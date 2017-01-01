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    Генпрокуратура викликала Януковича на допит для ознайомлення з матеріалами справи

    • Сьогодні, 16:33
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    Екс-президента чекають у ГПУ 27 та 30 січня

    Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури викликає колишнього Президента Віктора Януковича на допит і для ознайомлення з матеріалами справи про державну зраду на 27 і 30 січня. Порядку опубліковані на сайті Генпрокуратури в понеділок, 23 січня.

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    На 27 січня на 15:00 прокуратура викликає в Київ екс-Президента на допит у зв'язку зі зміною підозри.

    Януковичу інкримінується ч. 5. ст. 27, ч. 3, ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1, ст. 111 (державна зрада), ч. 5, ст. 27, ч. 2, ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу.

    На 30 січня на 15:00 Янукович викликається до прокуратури для відкриття стороні захисту матеріалів кримінального провадження.

    У підозрі зазначено, що адреса для листування з Януковичем - Росія, Ростов-на-Дону, вул. Єременко, 81, корпус В.

    Нагадаємо, Печерський районний суд Києва дозволив Головній військовій прокуратурі проведення щодо Віктора Януковича заочного розслідування по справі про державну зраду. 

    Раніше суд відмовив захисту колишнього президента Віктора Януковича в проведенні виїзного судового засідання в Росії.

    Як повідомлялося, Інтерпол має намір розглянути питання відновлення міжнародного розшуку Януковича 26–29 січня.

    Як повідомлялося, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.

     

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