У Москві розповіли, навіщо створюють прикордонну зону з Білоруссю

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У РФ не вірять, що Білорусь може вийти зі складу Євразійського економічного союзу й Організації договору про колективну безпеку

Рішення створити прикордонну зону на кордоні з Білоруссю пов'язане з рішенням Мінська запровадити п'ятиденний безвізовий режим для громадян Євросоюзу і США.

Про це розповіло високопоставлене джерело в адміністрації президента Росії, передає «Дождь».

Рішення Москви пов'язане «з міграційними і терористичними загрозами», пояснюють у Держдумі.

«Росія повинна була щось зробити у зв'язку з історією з візами, поки що придумали так», – сказав співрозмовник у Кремлі.

За його словами, з відносинами Мінська і Москви «все буде добре».

Джерело в АП Росії також засумнівалося в тому, що Білорусь може вийти зі складу Євразійського економічного союзу й Організації договору про колективну безпеку. Раніше про таку можливість повідомили ЗМІ з посиланням на неназване джерело.

Глава думського комітету у справах СНД Леонід Калашников зазначив, що «у зв'язку із загостренням міграційної проблеми» пропускні пункти створюють і країни ЄС, зокрема держави Шенгенської угоди.

Раніше, 9 січня 2016 року, президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ, який дозволить громадянам 80 країн, у тому числі США і всіх держав ЄС, перебувати в країні без візи протягом п'яти днів.

Про рішення Росії встановити прикордонну зону на кордонах Смоленської, Псковської і Брянської областей з Білоруссю стало відомо 1 лютого.

Представник МЗС Білорусі Марія Ваньшина заявила, що Росія не попередила республіку про своє рішення встановити прикордонну зону.