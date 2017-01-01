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    Метро у Петербурзі відновило роботу після вибуху

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    Метро у Санкт-Петербурзі
    Метро у Санкт-Петербурзі

    У Санкт-Петербурзі оголошено триденний траур

    Метро Санкт-Петербурга у Росії розпочало роботу в повному обсязі після вчорашнього вибуху, який, за останніми даними, забрав життя 11 осіб і через який поранено ще 45 людей.

    Про це повідомляється на сайті адміністрації міста.

    «Петербурзький метрополітен з ранку почав роботу в повному обсязі: по всіх лініях і станціях», - йдеться у повідомленні.

    При цьому вказано, що до 10-ї години ранку збережеться рух автобусів-дублерів за маршрутом 2М (60 автобусів, від Петроградської до Московської).

    Повідомляється, що посилення і зміна маршрутів міського електротранспорту залишаться в силі весь день 4 квітня.

    Нагадаємо, в понеділок у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут». 

    Кількість загиблих під час теракту, за останніми даними, становить 11 осіб, ще 45 людей госпіталізовано.Четверо людей перебувають у вкрай важкому стані.

    ЗМІ оприлюднили фото молодика, ймовірного виконавця теракту в метро у Санкт-Петербурзі.

    Другий підозрюваний у вчиненні теракту добровільно прийшов у поліцію.

    В понеділок ввечері метро Санкт-Петербурга частково відновило роботу.

    Українців серед загиблих у метро немає.

    МЗС України також повідомили номера телефонів консульства у Петербурзі, куди цілодобово можна звертатися по інформацію.

    Українська поліція та Нацгвардія беруть під посилений контроль метро у Києві, Харкові та Дніпрі.

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