Метро у Петербурзі відновило роботу після вибуху

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Метро у Санкт-Петербурзі

У Санкт-Петербурзі оголошено триденний траур

Метро Санкт-Петербурга у Росії розпочало роботу в повному обсязі після вчорашнього вибуху, який, за останніми даними, забрав життя 11 осіб і через який поранено ще 45 людей.

Про це повідомляється на сайті адміністрації міста.

«Петербурзький метрополітен з ранку почав роботу в повному обсязі: по всіх лініях і станціях», - йдеться у повідомленні.

При цьому вказано, що до 10-ї години ранку збережеться рух автобусів-дублерів за маршрутом 2М (60 автобусів, від Петроградської до Московської).

Повідомляється, що посилення і зміна маршрутів міського електротранспорту залишаться в силі весь день 4 квітня.

Нагадаємо, в понеділок у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут».

Кількість загиблих під час теракту, за останніми даними, становить 11 осіб, ще 45 людей госпіталізовано.Четверо людей перебувають у вкрай важкому стані.

ЗМІ оприлюднили фото молодика, ймовірного виконавця теракту в метро у Санкт-Петербурзі.

Другий підозрюваний у вчиненні теракту добровільно прийшов у поліцію.

В понеділок ввечері метро Санкт-Петербурга частково відновило роботу.

Українців серед загиблих у метро немає.

МЗС України також повідомили номера телефонів консульства у Петербурзі, куди цілодобово можна звертатися по інформацію.

Українська поліція та Нацгвардія беруть під посилений контроль метро у Києві, Харкові та Дніпрі.