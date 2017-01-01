На Миколаївщині рух для транспорту знову перекрили

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Такі заходи впроваджені з метою недопущення заторів

В Миколаївській області з 17:00 години 7 січня на автомобільних дорогах загального користування державного та місцевого значення знову закрито рух для проїзду всіх категорій транспортних засобів. Про заборону руху повідомляє Служба автомобільних доріг в Миколаївській області.

Такі заходи впроваджені з метою недопущення заторів у русі і забезпечення оперативного розчищення доріг від снігу.

За даними про штормове попередження від Миколаївського обласного гідрометеорологічного центру очікуються сильні снігопади, хуртовини, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, снігові замети, сніговий накат, вітер північний 15-20 м/с, пориви до 25 м/с, температура вночі 14-19 градусів морозу, вдень 9-14 градусів морозу.

Як повідомлялося, обмеження руху транспорту наразі діють на дорогах у шести областях

Нагадаємо, сьогодні у Львові на маршрути не вийшло 405 із 502 автобусів.

Як відомо, через негоду скасовано авіарейси з «Борисполя» до Стамбула.

Також через негоду заборонено рух машин з Миколаєва в напрямку Одеси та Кропивницького.

Нагадаємо, більше 70 населених пунктів було знеструмлено в Україні.

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