Порошенко назвав неприйнятною заяву німецького посла про вибори на Донбасі

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Президент також засудив поведінку нардепа від БПП Гончаренка

Заява посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля про вибори на Донбасі за присутності іноземних військ є абсолютно неприйнятною.

Про це під час прес-конференції заявив глава держави Петро Порошенко.

«Проведення виборів на окупованій території за присутності окупаційних іноземних військ є абсолютно неможливим», – наголосив Порошенко.

Він вважає, що не можна порівнювати окупацію сходу України і ситуацію в НДР.

Порошенко заявив, що «одна справа, коли війська іноземних держав перебувають в державі за згодою», як це було до окупації Криму. «Але абсолютно неприйнятно, щоб просунути вибори під дулами автоматів», – заявив Порошенко.

Він наголосив, що виведення російських військ з Донбасу є необхідною умовою.

Крім того, Петро Порошенко прокоментував вчинок нардепа від БПП Олексія Гончаренка, який розмалював уламок Берлінської стіни поблизу посольства ФРН.

«Разом з тим є абсолютно неприйнятною поведінка народного депутата, це є його приватною позицією. Вона, як мені відомо, була засуджена фракцією і не відображає позицію політичної сили», – сказав він.

Нагадаємо, що посол Німеччини в Україні Ернст Райхель в інтерв'ю заявив, що відсутність російських військ не є обов'язковою умовою проведення виборів на Донбасі.

Міністерство закордонних справ викликало посла Німеччини для пояснень через його заяви про можливість проведення виборів на Донбасі за присутності російських військ.

У МЗС Німеччини із цього приводу пояснили, що вони керуються положеннями Мінських угод при врегулюванні кризи на Донбасі.

Потім Райхель пояснив, що говорив про створення умов для проведення виборів, коли припускав, що на окупованій частині Донбасу вони можуть відбутися за присутності армії РФ.

Вчора офіційний Берлін заявив, що підтримує заяву посла про вибори на окупованому Донбасі.

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