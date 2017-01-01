Російська сторона відкинула спроби зупинити ескалацію в Авдіївці, - Єльченко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Єльченко запевнив, що Україна зверталася до російської сторони в СЦКК - безрезультатно

Ще з минулого тижня, коли почалася ескалація на Донбасі, українська сторона намагалася робити кроки для врегулювання ситуації, але Росія відкинула їх. Про це розповів представник України в ООН Володимир Єльченко, передає Укрінформ.

«Представникам Росії в Спільному центрі з контролю і координації припинення вогню відправили 45 запитів, щоб вони вплинули на бойовиків і припинили обстріли принаймні за цивільним обстрілу. Відповіді не отримали», - сказав Єльченко.

Також українська сторона намагалася скликати Тристоронню контактну групу - ОБСЄ була готова, але Росія наполягла, що в цьому немає необхідності.

Постійна рада ОБСЄ також не зміг прийти до спільної думки.

«Очевидно, там не було досягнуто рішення, оскільки потрібен консенсус в ОБСЄ, і Росія виступає проти будь-яких рішень», - зазначив Єльченко.

Нагадаємо, через загострення ситуації в Авдіївці постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук звернувся з листом до голови постійної ради ОБСЄ Клеменса Коя. Він закликав скликати нараду Ради для обговорення даного питання.

Вже третю добу Авдіївка знаходиться під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики. Серед населення Авдіївки паніки немає.

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 31 січня, збирає військовий кабінет Ради національної безпеки і оборони через загострення ситуації в районі Авдіївки.

За дві останні доби внаслідок загострення бойових дій під Авдіївкою загинуло семеро українських військових, ще 35 було поранено.