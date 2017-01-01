Російські слідчі заявили, що теракт в Петербурзі фінансувався з Туреччини

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Місце трагедії в петербурзькому метро

Згідно з матеріалами справи, підозрюваний Акрам Азімов в Туреччині особисто отримав фінансові кошти на вчинення теракту

Фінансування теракту в метро Санкт-Петербурга здійснювалося з Туреччини членами міжнародної терористичної групи. Про це в четвер, оголошуючи постанову про арешт фігуранта справи Акрама Азімова, повідомила суддя Басманного суду Москви Олена Ленська.

«Згідно з матеріалами справи, Акрам Азімов в Туреччині особисто отримав фінансові кошти на вчинення теракту. Він же займався оформленням фальшивих документів для членів злочинної групи і для їх безперешкодного перетину кордонів», - сказала суддя.

За її словами, раніше заарештований за підозрою в організації вибуху в Петербурзі Аброр Азімов отримав гроші на вчинення теракту і передав їх виконавцю теракту Акбаржону Джалілову.

Акрам Азімов в суді не визнав своєї вини. Як зазначив слідчий, розшук організаторів теракту триває в різних регіонах Росії, повідомляє ТАСС.

Як повідомляв «Главком», 3 квітня у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут».

Під час вибуху в метро Петербурга постраждала 51 людина, загинуло 15 осіб. Усіх жертв вибуху 5 квітня було впізнано.

Сім’ям загиблих під час теракту виплатять по 1 млн рублів.

Українців серед загиблих у метро немає.

Зараз у справі про теракт затримано близько десяти чоловік. 18 квітня суд заарештував до третього червня уродженця Киргизії Аброр Азімова, якого вважають одним з організаторів атаки в петербурзькому метро - за версією слідства, він особисто готував смертника. У Аброра Азімова було вилучено бойовий пістолет з кількома патронами в магазині, мобільний телефон, коробку від мобільного телефону і зарядний пристрій.

Спецслужби також затримали брата організатора теракту - Акрама Азімова. Під час обшуку у нього знайшли бойову гранату. Слідчі вважають, що чоловік допомагав в переправленні грошей для підготовки вибуху і в організації зв'язку з міжнародними терористами.