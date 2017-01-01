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    ФСБ звітує про встановлення замовника теракту в петербурзькому метро

    • Сьогодні, 14:52
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    Станція петербурзького метро, де стався теракт
    Станція петербурзького метро, де стався теракт

    «Практично встановлено», - заявив глава ФСБ

    Російські спецслужби заявляють, що встановили особу замовника теракту в петербурзькому метро. Про це повідомив директор ФСБ Олександр Бортніков.

    «Практично встановлено», - сказав він журналістам.

    Зараз у справі про теракт затримано близько десяти чоловік. У вівторок суд заарештував до третього червня уродженця Киргизії Аброр Азімова, якого вважають одним з організаторів атаки в петербурзькому метро - за версією слідства, він особисто готував смертника. У Аброра Азімова було вилучено бойовий пістолет з кількома патронами в магазині, мобільний телефон, коробку від мобільного телефону і зарядний пристрій.

    Спецслужби також затримали брата організатора теракту - Акрама Азімова. Під час обшуку у нього знайшли бойову гранату. Слідчі вважають, що чоловік допомагав в переправленні грошей для підготовки вибуху і в організації зв'язку з міжнародними терористами.

    Як повідомляв «Главком», 3 квітня у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут». 

    Під час вибуху в метро Петербурга постраждала 51 людина, загинуло 15 осіб. Усіх жертв вибуху 5 квітня було впізнано.

    Сім’ям загиблих під час теракту виплатять по 1 млн рублів.

    Українців серед загиблих у метро немає.

    Джерело: РИА НОВОСТИ

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