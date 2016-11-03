Російський опозиціонер розповів, хто стоїть за вбивством Вороненкова

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23 березня посеред білого дня кілер застрелив екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова

23 березня посеред білого дня кілер застрелив екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова

За вбивством екс-депутата російської Держдуми Дениса Вороненкова в Києві стоять російські спецслужби.

Про це заявив його колишній колега Ілля Пономарьов.

«Те, як конкретно діяли кілери, де і як вони отримували замовлення, все це, з моєї точки зору, тільки підтверджує загальну теорію, що за цим стоять російські спецслужби, і скоріше за все, конкретна людина», – заявив Пономарьов.

Він додав, що так як завдяки охоронцеві був убитий кілер, тепер відомі спільники, деталі підготовки вбивства.

«Найголовніше, що потрібно зробити слідству, це довести, хто був замовник», – підсумував Пономарьов.

Як повідомлялось, у центрі Києва, 23 березня 2017 року, посеред білого дня, кілер застрелив екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова.

Під час збройного нападу було поранено особистого охоронця Вороненкова. Але поранений чоловік відкрив вогонь на ураження по нападнику. Лікарі чотири години оперували охоронця Вороненкова, його стан оцінювався як тяжкий. Зараз він співпрацює зі слідством.

Кілер помер у лікарні на операційному столі.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Вороненкова було вбито громадянином України, агентом російських спецслужб, який проник у силові структури України. Кілер, за словами Геращенка, 13 місяців прослужив у Національній гвардії України.

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Джерело: Апостроф