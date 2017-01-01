СБУ документує злочини російських військ проти мирних жителів Авдіївки

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Співробітники спецслужби знаходяться в епіцентрі подій і ведуть активну роботу з виявлення і знищення ворожих ДРГ

Служба безпеки України фіксує численні порушення мінських домовленостей з боку російських терористичних військ, що вели постійні обстріли з важкого озброєння в районі Авдіївки Донецької області. Про це

прес-служба СБУ.

«СБУ разом з іншими правоохоронними структурами документує злочини терористів проти цивільного населення. Ці дані будуть додані до великого пакету інших злочинів, за які Російська Федерація буде відповідати у судах перед міжнародним співтовариством», - сказано в повідомленні.

У прес-службі зазначають, що співробітники спецслужби знаходяться в епіцентрі подій і ведуть активну роботу по виявленню і знищенню диверсійних груп бойовиків, коректувальників вогню та затриманню спільників терористів. Також співробітники СБУ надають допомогу місцевій владі уникнути гуманітарної катастрофи і в порятунку мирного населення.

«Крім того, СБУ зазначає, що сприятиме Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в повному і безперешкодному доступі до території району проведення антитерористичної операції, у тому числі і в Авдіївській промзоні», - відзначили в прес-службі.

Нагадаємо, через загострення ситуації в Авдіївці постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук звернувся з листом до голови постійної ради ОБСЄ Клеменса Коя. Він закликав скликати нараду Ради для обговорення даного питання.

Окрім того, Прокопчук закликав держав–учасниць ОБСЄ активізувати тиск на Росію, аби змусити її зупинити ескалацію конфлікту на Донбасі і «запобігти жахливій гуманітарній катастрофі в регіоні».

«Ми наполягаємо на тому, щоб Російська Федерація взяла на себе відповідальність за виконання своїх зобов'язань і припинила свої агресивні дії в авдіївській промисловій зоні та на Донбасі в цілому. Режим припинення вогню і безпека вкрай необхідні для цивільного населення», – додає він.

Вже третю добу Авдіївка знаходиться під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики. Серед населення Авдіївки паніки немає.

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 31 січня, збирає військовий кабінет Ради національної безпеки і оборони через загострення ситуації в районі Авдіївки.

За дві останні доби внаслідок загострення бойових дій під Авдіївкою загинуло семеро українських військових, ще 35 було поранено