Серед загиблих в лондонському теракті є громадяни Канади та Франції

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Люди покидають Лондонський міст після атаки

Також є дані про те, що поранені громадяни Німеччини та Іспанії

Серед семи загиблих в результаті атаки в Лондоні є громадяни Канади і Франції.

Інформацію про загиблого громадянина Канади підтвердили в уряді цієї країни, про загиблого француза повідомило МЗС Франції, зазначає «Радіо Свобода».

Крім того, є дані про те, що серед поранених є громадяни Німеччини, Іспанії. Офіційної інформації в Скотленд-Ярді про громадянство всіх постраждалих поки не надають.

Як повідомляв «Главком», вечері 3 червня терористи на вантажівці в'їхали у групу пішоходів на Лондонському мосту, потім нападники у сусідньому районі «Боро Маркет» з ножами атакували людей у ресторанах. Шпиталізовано 48 людей, семеро загиблих. Силовики вбили трьох нападників у суботу, а в неділю затримали більше 10 підозрюваних у вчиненні кривавого злочину. Поліція кваліфікувала напад як терористичний акт.

Відповідальність за напад взяла на себе «Ісламська держава».

У Скотленд-Ярді розповіли, що поліція здійснила близько 50 пострілів по терористах в Лондоні. Станом на вечір неділі в критичному стані знаходилася 21 людина.

Це вже третій теракт у Британії менш ніж за три місяці: подібний напад стався 22 березня біля парламенту на Вестмінстерському мосту, а 22 травня пролунав вибух під час концерту в Манчестері.

За даними українського зовнішньополітичного відомства, серед постраждалих внаслідок теракту в Лондоні українців немає.

Президент США Дональд Трамп висловив підтримку Великобританії, запропонувавши допомогу. Американський лідер також вимагає відновити дію свого міграційного указу, яким запроваджується тимчасова заборона на в’їзд до США для громадян шести мусульманських країн.