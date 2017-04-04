Теракт у Санкт-Петербурзі: світова спільнота промовчала – Washington Post

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До атаки в Санкт-Петербурзі світ поставився не так само, як до теракту в Британії, хоча значно більше людей загинуло і постраждало

Вибух у вагоні метро російського Санкт-Петербурга вбив 14 людей і ще десятки поранив. Але на росіян, які сподівалися на глобальне співчуття, очікувало розчарування. Про це пише Washington Post, нагадуючи, що в соціальних мережах не було повідомлень від дипломатів чи керівників інших країн світу зі співчуттями Росії.

«До атаки в Санкт-Петербурзі поставилися не так само, як до теракту в Британії, хоча значно більше людей загинуло і постраждало. Деякі лідери країн висловили осуд організаторам атаки, але їхня реакція була скромнішою, ніж у випадку інших європейських терактів», – пише видання.

У статті йдеться, що навіть президент США Дональд Трамп, який майже ніколи не втрачає нагоди написати в Twitter щось про осуд ісламського екстремізму, промовчав. Лише згодом Білий дім опублікував офіційну заяву про його дзвінок Путіну. Крім того, Трамп назвав теракт у Петербурзі «жахливим», але лише після того, як його про інцидент спитали журналісти.

Відсутність міжнародної симпатії не лишилася непоміченою. Російські державні ЗМІ, такі як RT і Sputnik, опублікували матеріали про те, що ні в Парижі, ні в Берліні не визнали жертв теракту в Петербурзі. Російська преса подала це як доказ «подвійних стандартів» Заходу.

Нагадаємо, 3 квітня у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут».

Під час вибуху в метро Петербурга постраждала 51 людина, загинуло 14 осіб.

ЗМІ оприлюднили фото молодика, ймовірного виконавця теракту в метро у Санкт-Петербурзі. Другий підозрюваний у скоєнні теракту добровільно прийшов у поліцію.

Українців серед загиблих у метро немає.

У МЗС України також повідомили номери телефонів консульства у Петербурзі, куди цілодобово можна звертатися по інформацію.

Українська поліція та Нацгвардія беруть під посилений контроль метро у Києві, Харкові та Дніпрі.