Дипломатичний скандал: Туреччина направила Нідерландам дві ноти протесту

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Мевлют Чавушоглу

Туреччина очікує від влади Нідерландів офіційних вибачень письмово

Туреччина через скасування візитів міністра закордонних справ країни Мевлюта Чавушоглу і міністра у справах сім'ї і соціальної політики Туреччини Фатми Бетуль Сайан Каї у Роттердам для участі в зустрічі з турецькою громадою Нідерландів направила країні дві ноти протесту. Про це повідомляє агентство Anadolu з посиланням на МЗС Туреччини.

«У зовнішньополітичному відомстві Туреччини пояснили, що протести висловлені у зв'язку з обмеженнями відносно турецьких міністрів, а також поганим поводженням з членами турецької громади, які скористалися своїм правом на свободу зібрання», - йдеться в повідомленні.

Як відзначається, в одній з нот, спрямованих Нідерландам, підкреслюється, що Туреччина залишає за собою право вимагати компенсацію. МЗС Туреччини закликає усебічно розслідувати порушення відносно турецьких міністрів і громадян країни, а також вжити заходів судового, адміністративного і кримінального характеру, після чого поінформувати зовнішньополітичне відомство про результати.

В одній з нот, спрямованих Нідерландам, офіційна Анкара також рішуче засудила дії відносно турецьких міністрів. Підкреслюється, що ці дії були далекі від дипломатичного етикету і загальноприйнятих міжнародних норм.

«Туреччина очікує від влади Нідерландів офіційних вибачень письмово», - підкреслюється в документі.

Як повідомлялося, влада Нідерландів 11 березня заборонила посадку в Роттердамі літаку з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу на борту. Незабаром з тиском зіткнулася і міністр у справах сім'ї та соціальної політики Туреччини Фатма Бетуль Саян Кайя, яка прибула в Нідерланди з Німеччини на автомобілі для участі у зустрічі з турецькою діаспорою.

Поліція Нідерландів спочатку затримала співробітників охорони Фатми Бетуль Саян Кайя. Міністра спробували змусити вийти з автомобіля, а після її відмови пригрозили евакуацією машини. В результаті Кайя була змушена вийти з автомобіля, і в супроводі співробітників поліції її було виселено до Німеччини. Вже звідти вона вирушила до Туреччини.

У той же час співробітники поліції Нідерландів розігнали із застосуванням собак і кінних нарядів тисячі етнічних турків, які зібралися біля стін генконсульства в Роттердамі в знак підтримки турецького міністра.

МЗС Туреччини зажадало, щоб посол Нідерландів в Анкарі, що перебуває в даний час у відпустці за кордоном, не повертався певний час до виконання своїх обов'язків.

Туреччина вже викликала «на килим» тимчасового повіреного у справах Нідерландів.

В ЄС повідомили, що заблокують Туреччині виплати на проекти з євроінтеграції.

Туреччина також заблокувала консульства Нідерландів у Стамбулі та Анкарі.

Пізніше міністр МЗС Туреччини Чавошоглу заявляв, що навіть вибачення Нідерландів не зможуть залагодити конфлікт, що відбувся і країна буде приймати контрзаходи.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відмовився принести офіційні вибачення за відмову впустити в країну літак з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.