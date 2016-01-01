В Нацбанку заспокоюють: ситуація з Приватом більше не тисне на гривню

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Ситуація на валютному ринку залишається стабільною

У Нацбанку вважають, що ситуація на валютному ринку залишається стабільною після проведення валютної інтервенції 20 грудня та зазначають, що на початку тижня тимчасовий психологічний тиск на курс гривні мали новини про «Приватбанк», але ситуація нормалізувалася.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

«Ситуація на валютному ринку залишається стабільною після проведення Національним банком валютної інтервенції 20 грудня. В перші дні тижня тимчасовий психологічний тиск на курс гривні справляли новини про «Приватанк», але ситуація нормалізувалася», - йдеться в повідомленні.

У цілому фундаментальні ринкові фактори наразі є сприятливими для валютного ринку. Завдяки подальшому надходженню виручки від експорту зернових на ринку зберігається досить висока пропозиція валюти. Також цьому сприяє цінова кон'юнктура на інші товари українського експорту, зокрема сталь та залізну руду.

У НБУ додають, що на випадок, якщо тимчасові фактори знову почнуть визначати ситуацію на валютному ринку, Національний банк готовий для згладжування надмірних коливань.

Нагадуємо, обсяг міжнародних резервів становить $15,4 млрд. Цього достатньо і для продажу валюти під час інтервенцій, і для виконання зобов'язань уряду та НБУ.

У понеділок Національний банк для зняття напруження на валютному ринку продав банкам $38 млн.

Як повідомлялося, державний Приватбанк у середу, 21 грудня, здійснює всі операції з рахунками юридичних осіб та суб'єктами господарювання, а також обслуговує фізичних осіб у звичайному режимі, без обмежень.

Нагадаємо, ввечері 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.

Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Уряд виділить гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

НБУ надав Приватбанку 15 млрд гривень на поповнення банкоматів.

Аудит націоналізованого Приватбанку вже почався.

Банк на добу призупиняв проведення операцій юросіб, а вранці 20 грудня відновив їх лише частково, обмеживши доступ до коштів, наявних на рахунках до 19 грудня.

Приватбанк у другій половині дня 20 грудня відновив платежі корпоративних клієнтів, а з 21 грудня – відновив ліміти за овердрафтами.

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