В Україні вперше відкликали депутата міськради

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За відкликання депутата підписались 1800 виборців

На Дніпропетровщині у Кам’янському відкликали депутата міської ради від Блоку Петра Порошенка Юрія Литвиненка. Постанову про припинення повноважень депутата ухвалила на своєму засіданні Кам’янська територіальна виборча комісія, цій ухвалі передувало рішення партійного з’їзду.

За даними виборчої комісії, Юрій Литвиненко був обраний депутатом міської ради на виборах 2015 року.

Як заявили БПП, рішення про відкликання депутата ухвалили на партійному з’їзді 17 березня. У партії зазначили, що вперше в Україні після ухвалення нового закону «Про місцеві вибори» був застосований механізм відкликання щодо депутата місцевої ради.

Ініціативна група зібрала в Кам’янському понад 1800 підписів виборців за відкликання депутата, зазначили в партії.

За повідомленням, партійна перевірка встановила низку порушень з його боку, зокрема, відсутність роботи з виборцями на окрузі.

Як повідомила керівник міської організації партії Наталія Шкуренко, після виборів Юрій Литвиненко уникав виконання депутатських обов’язків, через що був виключений зі складу фракції, а також став фігурантом кримінальних проваджень через виявлені факти зловживання службовим становищем та нецільового використання коштів.

Водночас сам екс-депутат всі звинувачення відкидає і заявляє, що збір підписів за його відкликання «був організований керівництвом місцевої організації партії на порушення законодавства».

«Є кілька пунктів, за якими депутат може бути відкликаний. Порушення Конституції – на момент, коли пролунали ці звинувачення, не було жодної статті Конституції, яку б я порушив і це було б доведено в суді. Відсутність роботи з виборцями – теж ні. Тільки цього року я надав допомогу виборцям, інвалідам, підшефній школі 10 разів... Я був депутатом шести скликань міськради, я є радником мера, але це нікого не спинило», – заявив Юрій Литвиненко.

За словами Литвиненка, наразі він вивчає документи про своє відкликання, щоб визначитись з подальшими діями. Він не виключає, що оскаржуватиме рішення в суді.

Подібний випадок із відкликанням депутата стався вперше в Україні відтоді, як у 2015 році ухвалили відповідні зміни до виборчого законодавства.

До слова, понад 500 поліцейських звернулися до президента Петра Порошенка, голови ВР Андрія Парубія і генпрокурора Юрія Луценка з проханням позбавити нардепа Володимира Парасюка недоторканності.

Джерело: Радіо Свобода