Янукович не приїде на допит до Києва через «поважні причини» - адвокат



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами адвоката, всі повідомлення і повістки, згідно з законом, мають направлятися шляхом міжнародної правової допомоги до Російської Федерації

У колишнього президента України Віктора Януковича є поважні причини не прибувати на виклик Генеральної прокуратури України. Про це сказав його адвокат Віталій Сердюк, коментуючи опубліковану на сайті ГПУ повістку про виклик Януковича на допит в кінці січня.

«Так, ми в курсі (про виклик Януковича до ГПУ 27 та 30 січня — ред.). Позиція захисту має бути погоджена з клієнтом. Ця інформація була отримана щойно і вами, і нами. По-друге, у Віктора Федоровича є всі, передбачені статтею 138 КПК України, поважні причини не прибуття на виклики, а саме перебування тривалий час за кордоном та наявність загрози його життю», — сказав він.

До того ж, за словами адвоката, всі повідомлення і повістки, згідно з законом, мають направлятися шляхом міжнародної правової допомоги до Російської Федерації.

«Опублікування в газеті, в ЗМІ, у Facebook процесуальних документів, у той час, коли відоме достовірне місцезнаходження клієнта — є протиправним і таким, що зумовлює наступне визнання повністю нечинними та недопустимими всіх зібраних доказів по справі», — наголосив Сердюк.

Крім того, захисник вкотре наголосив на тому, що ГПУ опублікувала адресу Януковича.

«Ще рік тому захист просив і наполягав, щоб була збережена в таємниці ГПУ адреса нашого клієнта. Це був елементарний крок із забезпечення його безпеки. Ви бачите, що публікація адреси навіть за наявністю його клопотання — це прямий доказ, що свідчить про неможливість і небажання державних органів України забезпечувати хоча б елементарні кроки щодо його безпеки. Це є одним з доказів неможливості Януковича прибути в Україну для особистого розгляду питань. Але Янукович поки що не є підозрюваним у справі», — резюмував Сердюк.

Нагадаємо, колишнього президента України Віктора Януковича викликали на допит до Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України на 27 та 30 січня о 15 годиніі.

Як відомо, Печерський районний суд Києва дозволив Головній військовій прокуратурі проведення щодо Віктора Януковича заочного розслідування по справі про державну зраду.

Раніше суд відмовив захисту колишнього президента Віктора Януковича в проведенні виїзного судового засідання в Росії.

Як повідомлялося, Інтерпол має намір розглянути питання відновлення міжнародного розшуку Януковича 26–29 січня.

Як повідомлялося, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.