Авіакатастрофа російського Ту-154: Нова версія - перевантаження літака

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Очевидці розповіли, що літак незвично довго летів низько, не набираючи висоту

Причиною катастрофи Ту-154 над Чорним морем могло стати перевантаження і відмова техніки, передає «Газета.Ru».

«Свідчення свідків і інші об’єктивні дані, отримані під час розслідування, говорять про те, що літак не міг набрати висоту і з якоїсь причини — можливо, перевантаження і технічну несправність — звалився в море», — цитує видання джерело, знайоме із ситуацією.

Він додав, що «на даному етапі версія теракту практично виключена».

«Наявні матеріали об’єктивного характеру, в тому числі показання очевидців, спростовують цю версію», — повідомило джерело.

За його словами, очевидці розповіли, що літак незвично довго летів низько, не набираючи висоту

Як повідомили у ФСБ, ознак теракту поки що не виявлено. Основними версіями катастрофи літака вважаються потрапляння у двигун сторонніх предметів, неякісне пальне, помилка пілота і технічна несправність

Нагадаємо, літак Ту-154 зник з радарів у неділю вранці, незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини – військовослужбовці збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував до сирійської провінції Латакія. Музиканти ансамблю мали дати новорічний концерт на авіабазі Хмеймім.

Як повідомили в міноборони РФ, людей, які вижили, в районі катастрофи військового літака Ту-154 в Чорному морі не виявлено. Наразі знайдено тіла 12 загиблих.

Встановлено, що літак упав за шість кілометрів від берега. За фактом аварії літака порушено кримінальну справу.

У мережі з'явилося відео ймовірного вибуху на борту Ту-154.

У колах ФСБ Сочі стверджують, що катастрофа Ту-154 міноборони РФ сталася внаслідок теракту, а замовлення, ймовірно, надійшло з адміністрації президента.

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