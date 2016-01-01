Авіакатастрофа російського Ту-154: рятувальники знайшли тіло командира літака

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На поверхню з води були підняті ще 70 фрагментів тіл

Рятувальники, що працюють на місці катастрофи літака Ту-154 Міноборони Росії в акваторії Чорного моря біля сочинського узбережжя, підняли на берег тіло загиблого командира судна Романа Волкова. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в силових структурах.

«При підйомі великих об’єктів фюзеляжу було виявлено ще одне тіло. При підйомі на берег по відзнак на формі було визначено, що це командир корабля Роман Волков», — йдеться у повідомленні.

Крім того, за його словами, на поверхню були підняті ще 70 фрагментів тіл.

Раніше повідомлялося про те, що причиною аварії літака з 92 людьми на борту могло стати перевантаження і відмова техніки.

Як повідомили у ФСБ, ознак теракту поки що не виявлено. Основними версіями катастрофи літака вважаються потрапляння у двигун сторонніх предметів, неякісне пальне, помилка пілота і технічна несправність

Нагадаємо, літак Ту-154 зник з радарів у неділю вранці, незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини – військовослужбовці збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував до сирійської провінції Латакія. Музиканти ансамблю мали дати новорічний концерт на авіабазі Хмеймім.

Як повідомили в міноборони РФ, людей, які вижили, в районі катастрофи військового літака Ту-154 в Чорному морі не виявлено. Наразі знайдено тіла 12 загиблих.

Встановлено, що літак упав за шість кілометрів від берега. За фактом аварії літака порушено кримінальну справу.

У мережі з'явилося відео ймовірного вибуху на борту Ту-154.

У колах ФСБ Сочі стверджують, що катастрофа Ту-154 міноборони РФ сталася внаслідок теракту, а замовлення, ймовірно, надійшло з адміністрації президента.