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    З’явилось вражаюче відео наслідків вибухів у Балаклії

    • Сьогодні, 07:11
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    Скріншот з відео
    Скріншот з відео

    Масштаби руйнувань з висоти пташиного польоту просто вражають

    Наслідки пожежі на складах боєприпасів Міністерства оборони у Балаклії Харківської області зняли на відео з дрона.

    Відеоролик оприлюднено на сторінці «Національного Корпусу».

    На відео чітко видно вигорілі артилерійські склади, місцевість навколо них всіяна слідами вибухів та снарядів, які розлетілися.

    Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

    Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична повідомила, що мешканці сіл Вербівка, Борщівка, Яковенкове і Пришиб біля Балаклії можуть безпечно повертатися в свої оселі.

    Зазначимо, що на території військового арсеналу в Балаклії станом на 20:00 п’ятниці тривали вибухи різної інтенсивності: приблизно один вибух в п’ять хвилин. 

    Напередодні піротехніки очистили від боєприпасів чотири населені пункти біля Балаклії.

    Як повідомили у Міноборони, розмінування у Балаклії триватиме до двох місяців.

    Раніше стало відомо, що під завалами будинку знайшли мертву жінку.

    Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області пошкоджено 23 будівлі. 

    Як заявили в Міноборони, пожежа на складі боєприпасів у Балаклії повністю приборкана.

    Також жителі Балаклії почали повертатися в місто.

    Все про надзвичайну подію у Балаклії читайте у матеріалі Вибух боєприпасів в Балаклії: головні факти надзвичайної події на Харківщині

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