З’явилось вражаюче відео наслідків вибухів у Балаклії
- Сьогодні, 07:11
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Масштаби руйнувань з висоти пташиного польоту просто вражають
Наслідки пожежі на складах боєприпасів Міністерства оборони у Балаклії Харківської області зняли на відео з дрона.
Відеоролик оприлюднено на сторінці «Національного Корпусу».
На відео чітко видно вигорілі артилерійські склади, місцевість навколо них всіяна слідами вибухів та снарядів, які розлетілися.
Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.
Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична повідомила, що мешканці сіл Вербівка, Борщівка, Яковенкове і Пришиб біля Балаклії можуть безпечно повертатися в свої оселі.
Зазначимо, що на території військового арсеналу в Балаклії станом на 20:00 п’ятниці тривали вибухи різної інтенсивності: приблизно один вибух в п’ять хвилин.
Напередодні піротехніки очистили від боєприпасів чотири населені пункти біля Балаклії.
Як повідомили у Міноборони, розмінування у Балаклії триватиме до двох місяців.
Раніше стало відомо, що під завалами будинку знайшли мертву жінку.
Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області пошкоджено 23 будівлі.
Як заявили в Міноборони, пожежа на складі боєприпасів у Балаклії повністю приборкана.
Також жителі Балаклії почали повертатися в місто.
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