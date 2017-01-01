З’явилось вражаюче відео наслідків вибухів у Балаклії

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Скріншот з відео

Масштаби руйнувань з висоти пташиного польоту просто вражають

Наслідки пожежі на складах боєприпасів Міністерства оборони у Балаклії Харківської області зняли на відео з дрона.

Відеоролик оприлюднено на сторінці «Національного Корпусу».

На відео чітко видно вигорілі артилерійські склади, місцевість навколо них всіяна слідами вибухів та снарядів, які розлетілися.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична повідомила, що мешканці сіл Вербівка, Борщівка, Яковенкове і Пришиб біля Балаклії можуть безпечно повертатися в свої оселі.

Зазначимо, що на території військового арсеналу в Балаклії станом на 20:00 п’ятниці тривали вибухи різної інтенсивності: приблизно один вибух в п’ять хвилин.

Напередодні піротехніки очистили від боєприпасів чотири населені пункти біля Балаклії.

Як повідомили у Міноборони, розмінування у Балаклії триватиме до двох місяців.

Раніше стало відомо, що під завалами будинку знайшли мертву жінку.

Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області пошкоджено 23 будівлі.

Як заявили в Міноборони, пожежа на складі боєприпасів у Балаклії повністю приборкана.

Також жителі Балаклії почали повертатися в місто.

Все про надзвичайну подію у Балаклії читайте у матеріалі Вибух боєприпасів в Балаклії: головні факти надзвичайної події на Харківщині