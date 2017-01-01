Лондонський теракт: як все відбулося

Пізнього вечора на Лондонському мосту фургон в'їхав у натовп людей, потім із машини вийшли невідомі та напали на перехожих із ножами

Інцидент вже назвали терактом.

За словами очевидців, терористи вбили офіціантку та відвідувача місцевого ресторану.

За вісім хвилин на місце інциденту вже прибули карети швидкої та правоохоронці. Трьох нападників застрелили одразу і почали шукати їхніх спільників. Відвідувачів ресторану виводили із піднятими руками. Ситуація була непередбачувана. Терористом міг бути будь-хто.

Як повідомляв «Главком», вечері 3 червня підозрювані на вантажівці в'їхали у групу пішоходів на Лондонському мосту, потім нападники у сусідньому районі «Боро Маркет» з ножами атакували людей у ресторанах. Шпиталізовано 48 людей. Силовики вбили трьох нападників. Поліція кваліфікувала напад як терористичний акт.

Жодне угруповання наразі не взяло на себе відповідальність за теракт – третій у Великобританії з кінця березня після подібного нападу 22 березня біля парламенту на Вестмінстерському мосту і вибуху під час концерту в Манчестері 22 травня.

Між тим британська влада виконавцями злочину назвала радикальних ісламістів. Президент США Дональд Трамп висловив підтримку Великобританії, запропонувавши допомогу. Американський лідер також вимагає відновити дію свого міграційного указу, яким запроваджується тимчасова заборона на в’їзд для громадян шести мусульманських країн.

