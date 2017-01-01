Склади боєприпасів у Балаклії охоплені вогнем. Вид з висоти пташиного польоту

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Пожежа на складах боєприпасів у Балаклії

Пожежа на складі в Балаклії

У результаті пожежі на складі Міноборони в Балаклії почали вибухати боєприпаси. Пожежі і вибухи можуть тривати від трьох до семи днів.

За попередньою інформацією, жертв серед військовослужбовців та цивільного населення немає, але осколкового поранення у скроню зазнала жінка, яку госпіталізували.

Серед версій виникнення пожежі на складі розглядають і службове недбальство.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Головний військовий прокурор Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею «диверсія» щодо вибухів на військовій базі у Балаклії. Проте народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Дмитро Тимчук вважає, що це зроблено поспішно.

Боєприпаси на складі, де стався вибух, можуть детонувати до чотирьох днів, а це означає, що наблизитись до складів зараз неможливо. Людей евакуюють з району, де стався вибух.

Зона евакуації у районі надзвичайної ситуації становить 10 км. Зранку 23 березня з навколишніх сіл евакуювали близько 20 тисяч людей.

За останніми даними, внаслідок вибухів на складах постраждала 54-річна жінка.

В четвер ввечері інтенсивність вибухів на арсеналі зменшилася.





Джерело: Радіо Свобода