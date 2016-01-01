Авіакатастрофа російського Ту-154: Бовтало з боку в бік

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У момент катастрофи повітряне судно летіло із дуже задертим носом

Літак Ту-154 впав у Чорне море під час розвороту вправо на швидкості понад 500 кілометрів на годину, повідомляє ТАСС із посиланням на джерело в силових структурах.

«Катастрофа сталася, коли пілоти прибирали механізацію. При цьому поки що незрозуміло, чому літак ішов під великим кутом», – сказав він.

«Ймовірно, відбулося його звалювання з ешелону під час маневру праворуч. У результаті в кінці розвороту літак зіткнувся з поверхнею води з лівим креном на швидкості близько 510 кілометрів на годину», – продовжив співрозмовник.

За словами іншого співрозмовника, Ту-154 йшов із надмірно великим кутом атаки і його бовтало з боку в бік.

Крім того, джерела не виключають, що катастрофа могла статися з кількох причин, зокрема через поєднання помилкових дій екіпажу і неполадки одного з двигунів.

Нагадаємо, літак Ту-154 зник з радарів у неділю вранці, незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини – військовослужбовці збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував до сирійської провінції Латакія. Музиканти ансамблю мали дати новорічний концерт на авіабазі Хмеймім.

Як повідомили в міноборони РФ, людей, які вижили, в районі катастрофи військового літака Ту-154 в Чорному морі не виявлено. Наразі знайдено тіла 12 загиблих.

Встановлено, що літак упав за шість кілометрів від берега. За фактом аварії літака порушено кримінальну справу.

У мережі з'явилося відео ймовірного вибуху на борту Ту-154.

У колах ФСБ Сочі стверджують, що катастрофа Ту-154 міноборони РФ сталася внаслідок теракту, а замовлення, ймовірно, надійшло з адміністрації президента.